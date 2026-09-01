Franco Colapinto y las mejoras de Alpine para el GP de Italia en Monza: "Estoy deseando..."

Franco Colapinto ya palpita de la mejor manera lo que será una jornada especial en el Gran Premio de Italia. El piloto argentino afrontará la cita en el legendario circuito de Monza con un incentivo clave para su monoplaza: estrenará el paquete de mejoras que la escudería Alpine viene de probar con éxito en la última presentación de la mano de su compañero de equipo, Pierre Gasly.