Franco Colapinto y las mejoras de Alpine para el GP de Italia en Monza: "Estoy deseando..."
El piloto argentino estrenará en el histórico trazado italiano el paquete de actualizaciones que ya usó Pierre Gasly. Además, analizó el desafío tras confirmarse su continuidad en la Fórmula 1.
Franco Colapinto ya palpita de la mejor manera lo que será una jornada especial en el Gran Premio de Italia. El piloto argentino afrontará la cita en el legendario circuito de Monza con un incentivo clave para su monoplaza: estrenará el paquete de mejoras que la escudería Alpine viene de probar con éxito en la última presentación de la mano de su compañero de equipo, Pierre Gasly.
Las expectativas en el garaje de la escudería francesa son altas tras los datos recabados recientemente. El joven oriundo de Pilar valoró los avances técnicos y remarcó la importancia de optimizar los tiempos de adaptación desde las primeras sesiones de entrenamientos libres del viernes para sacarle el máximo jugo al auto en un trazado de alta velocidad.
Franco Colapinto, las mejoras de Alpine y el Gran Premio de Italia en Monza
El Templo de la Velocidad guarda un significado único para el bonaerense, ya que allí firmó su debut absoluto en la máxima categoría del automovilismo mundial. Con vistas a la carrera de este fin de semana, anticipó un espectáculo de mucha paridad y sobrepasos, favorecido por las extensas rectas y las intensas zonas de frenado que caracterizan al trazado italiano que genera muchas expectativas puertas adentro.
Por otra parte, la previa de esta competencia llega acompañada de tranquilidad institucional. Tras el receso veraniego y la actividad en Zandvoort, la cúpula de Alpine oficializó la ratificación del argentino dentro de la alineación titular para la próxima temporada, donde volverá a compartir dupla con Gasly.
El propio deportista expresó su gratitud hacia las autoridades de la escudería, Flavio Briatore y Steve Nielsen, por respaldar su evolución al volante. No obstante, remarcó que el festejo quedó a un lado y que la prioridad absoluta está enfocada en sumar puntos decisivos en Monza para escalar posiciones en el campeonato de constructores.
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