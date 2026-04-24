La Fórmula 1 vuelve a Turquía: Istanbul Park regresa con un acuerdo a largo plazo
La categoría confirmó el retorno de uno de los circuitos más valorados por pilotos y fanáticos, que volverá a albergar Grandes Premios desde 2027.
La Fórmula 1 continúa expandiendo su calendario global y, en ese camino, recuperará una de sus plazas más emblemáticas. El circuito de Istanbul Park volverá a formar parte del campeonato a partir de 2027, tras la firma de un acuerdo que garantizará su presencia durante cinco temporadas, hasta 2031.
La noticia fue confirmada por la propia organización, que apuesta por combinar nuevos destinos con escenarios históricos que ya supieron ganarse el reconocimiento del paddock. En ese sentido, el CEO de la categoría, Stefano Domenicali, celebró el regreso con entusiasmo: "Estamos encantados de regresar a la increíble y vibrante ciudad de Estambul a partir de 2027 para emocionar a nuestros aficionados en Turquía y en todo el mundo en uno de los circuitos más emocionantes y desafiantes de la Fórmula 1".
La última vez que la Máxima compitió en suelo turco fue en 2020 y 2021, en plena pandemia, cuando el calendario sufrió múltiples modificaciones y el trazado fue reincorporado como solución de emergencia. Antes de ese breve regreso, Istanbul Park había sido sede habitual entre 2005 y 2011, período en el que dejó carreras memorables y duelos que todavía permanecen en la memoria de los fanáticos.
Entre los nombres propios que marcaron esa etapa se destaca Felipe Massa, quien logró tres victorias consecutivas entre 2006 y 2008, un récord que lo posiciona como el piloto más exitoso en ese circuito. El último ganador allí fue Valtteri Bottas, quien se impuso con Mercedes en 2021.
Uno de los principales atractivos de Istanbul Park radica en su diseño técnico. El trazado combina curvas rápidas y lentas, sectores con cambios de elevación y una exigente variedad de desafíos que ponen a prueba tanto a los pilotos como a los equipos. Esa complejidad lo convierte en un circuito muy valorado dentro del campeonato, tanto por el espectáculo que ofrece como por el nivel de dificultad que implica.
El regreso de Turquía se enmarca dentro de una estrategia más amplia de crecimiento internacional de la F1, que en los últimos años ha experimentado un notable aumento en audiencias y mercados. Incorporar nuevamente una plaza con historia y proyección comercial refuerza esa lógica de expansión, en la que la categoría busca consolidarse como un producto global sin perder su esencia deportiva.
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