La Fórmula 1 vuelve a Turquía: Istanbul Park regresa con un acuerdo a largo plazo

La noticia fue confirmada por la propia organización, que apuesta por combinar nuevos destinos con escenarios históricos que ya supieron ganarse el reconocimiento del paddock. En ese sentido, el CEO de la categoría, Stefano Domenicali, celebró el regreso con entusiasmo: "Estamos encantados de regresar a la increíble y vibrante ciudad de Estambul a partir de 2027 para emocionar a nuestros aficionados en Turquía y en todo el mundo en uno de los circuitos más emocionantes y desafiantes de la Fórmula 1".