Más tiempo en pista: la Fórmula 1 modifica la grilla en Miami y favorece a Franco Colapinto
La categoría ajustó el formato del fin de semana con Sprint y extendió la práctica libre, una decisión que le otorga una ventaja clave al piloto argentino en un circuito desconocido.
La Fórmula 1 introdujo un cambio relevante en la programación del Gran Premio de Miami, en el marco de las recientes modificaciones reglamentarias y de un calendario alterado por factores externos. La decisión impacta directamente en el desarrollo del fin de semana y, en particular, representa una oportunidad valiosa para Franco Colapinto.
El ajuste principal consiste en la extensión de la única sesión de entrenamientos libres del viernes, que pasará a tener una duración de 90 minutos. Esta medida responde a la necesidad de que los equipos puedan adaptarse con mayor margen a los cambios técnicos y de seguridad introducidos recientemente, en un contexto donde el formato Sprint reduce considerablemente el tiempo disponible en pista.
La actividad comenzará a las 13:00 (hora argentina) y se extenderá hasta las 14:30, adelantando el cronograma original. Desde la FIA explicaron que la decisión también contempla el intervalo atípico entre carreras, producto de la cancelación de fechas como los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita, en medio del conflicto en Medio Oriente.
En este escenario, Colapinto aparece como uno de los principales beneficiados. El piloto argentino afrontará el desafío de competir en el circuito callejero de Gran Premio de Miami sin experiencia previa, por lo que disponer de media hora adicional de práctica representa una ventaja significativa para su proceso de adaptación.
A sus 22 años, el corredor acumula un recorrido todavía en desarrollo dentro de la máxima categoría. Tras haber disputado parte de la temporada 2024 con Williams y sumarse luego a Alpine en 2025, continúa consolidando su lugar en la parrilla. Este tipo de ajustes reglamentarios pueden resultar determinantes para pilotos que aún están conociendo ciertos trazados.
Además, el formato Sprint agrega un condimento extra al fin de semana, ya que limita las instancias de prueba y obliga a los equipos a tomar decisiones rápidas con menos información. En ese contexto, cada minuto en pista cobra un valor mayor, especialmente en un circuito técnico y exigente como el de Miami. Pensando a futuro, este beneficio también se inscribe en una etapa clave para el pilarense.
A partir del Gran Premio de Canadá, el argentino ya habrá competido en todos los circuitos del calendario, lo que marcará un punto de madurez en su adaptación a la categoría. Así, una modificación pensada para equilibrar condiciones ante los cambios reglamentarios termina ofreciendo una ventaja puntual para el piloto argentino, que buscará capitalizar cada segundo extra en pista para seguir creciendo en la elite del automovilismo mundial.
Cómo será el cronograma del Gran Premio de Miami de la Fórmula 1
Viernes 1 de mayo
- Prácticas libres 1: 13:30 a 15:00 (extendida a 90 minutos)
- Clasificación Sprint: 17:30
Sábado 2 de mayo
- Carrera Sprint: 13:00 a 14:00
- Clasificación: 17:00 a 18:00
Domingo 3 de mayo
- Carrera: 17:00
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