Más tiempo en pista: la Fórmula 1 modifica la grilla en Miami y favorece a Franco Colapinto

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Además, el formato Sprint agrega un condimento extra al fin de semana, ya que limita las instancias de prueba y obliga a los equipos a tomar decisiones rápidas con menos información. En ese contexto, cada minuto en pista cobra un valor mayor, especialmente en un circuito técnico y exigente como el de Miami. Pensando a futuro, este beneficio también se inscribe en una etapa clave para el pilarense.

A partir del Gran Premio de Canadá, el argentino ya habrá competido en todos los circuitos del calendario, lo que marcará un punto de madurez en su adaptación a la categoría. Así, una modificación pensada para equilibrar condiciones ante los cambios reglamentarios termina ofreciendo una ventaja puntual para el piloto argentino, que buscará capitalizar cada segundo extra en pista para seguir creciendo en la elite del automovilismo mundial.

Cómo será el cronograma del Gran Premio de Miami de la Fórmula 1

Viernes 1 de mayo

Prácticas libres 1: 13:30 a 15:00 (extendida a 90 minutos)

Clasificación Sprint: 17:30

Sábado 2 de mayo

Carrera Sprint: 13:00 a 14:00

Clasificación: 17:00 a 18:00

Domingo 3 de mayo

Carrera: 17:00