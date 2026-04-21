Presentaron a la dupla de pilotos argentinos para la Fórmula 4 italiana 2026

Thiago Palotini: Llega con un currículum sólido en el karting, con títulos en IAME, Rotax Argentina y el campeonato Sudamericano Rotax. "Es un orgullo enorme formar parte de un equipo argentino en la F4 italiana", afirmó el piloto, quien ya sueña con pelear por podios en circuitos legendarios.

Llega con un currículum sólido en el karting, con títulos en IAME, Rotax Argentina y el campeonato Sudamericano Rotax. "Es un orgullo enorme formar parte de un equipo argentino en la F4 italiana", afirmó el piloto, quien ya sueña con pelear por podios en circuitos legendarios. Federico Díaz: Tras un ascenso meteórico desde 2022, Díaz se destacó en 2025 en la Fórmula Renault Plus, la Fórmula Nacional Argentina y la F4 brasileña. "Será un gran desafío competir en uno de los campeonatos más exigentes", señaló sobre su desembarco en Europa.

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El respaldo de una tradición histórica

Este proyecto marca un hito sin precedentes en las últimas décadas: tras 50 años, Argentina vuelve a tener presencia institucional como sponsor principal de un equipo europeo, contando con el respaldo del ACA, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires e YPF.

Durante la presentación en la sede central del ACA, su presidente, César Carman, vinculó este proyecto con el legado de la institución. "Hoy renovamos una tradición del Club de servir de trampolín para impulsar a los jóvenes pilotos, como lo hizo en su momento con Fangio, Froilán, Reutemann y más recientemente con Franco Colapinto", destacó.

Por su parte, los directivos de Alpha 54 confirmaron que el equipo ya completó jornadas de test exitosas en trazados de primer nivel como Monza, Mugello y Cremona, asegurando que la estructura está lista para la competencia oficial.

Con técnicos, ingenieros y pilotos argentinos trabajando en el corazón del automovilismo italiano, el proyecto de Alpha 54 Racing y el ACA se consolida como la plataforma de despegue para la próxima generación de corredores que aspiran a lo más alto de la pirámide internacional.