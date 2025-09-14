La fortuna que ganó Canelo Álvarez pese a perder ante Terence Crawfor en Las Vegas

La fortuna y el estilo de vida de Canelo

A pesar de la derrota, el patrimonio del tapatío se estima en alrededor de 300 millones de dólares, alimentado no solo por sus logros deportivos, sino también por sus negocios en Canelo Promotions, tiendas de conveniencia, gasolineras, inversiones inmobiliarias y marcas de ropa y suplementos.

Su vida de lujo incluye residencias con albercas, gimnasios y cines privados, además de una colección de autos de alta gama con Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce y Shelby Mustang. En la previa del combate, lució un reloj Jacob & Co. Opera Godfather Rose Gold valuado en 400.000 dólares.

El triunfo histórico de Crawford

En lo deportivo, Crawford se impuso por decisión unánime con tarjetas de 116-112, 115-113 y 115-113, arrebatándole a Álvarez los títulos mundiales supermedianos. Fue su 42° triunfo consecutivo, con 31 por nocaut, mientras que Canelo sumó su tercera derrota profesional.

Tras la pelea, el mexicano reconoció: “Una derrota no me define; he hecho mucho como profesional, tengo un gran legado. Mi respeto para Crawford”.