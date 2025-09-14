La fortuna que ganó Canelo Álvarez pese a perder ante Terence Crawfor en Las Vegas
El mexicano perdió sus títulos supermedianos frente a Terence Crawford, pero embolsó una millonaria cifra en la histórica velada.
El combate entre Canelo Álvarez y Terence Crawford en Las Vegas fue uno de los más rentables de la historia del boxeo. Pese a perder los títulos supermedianos, el mexicano embolsó más de 100 millones de dólares, mientras el estadounidense se llevó alrededor de 50 millones, además de un lujoso anillo y el cinturón de campeón.
La pelea quedó en la historia no solo por lo deportivo, sino por la magnitud económica del evento. Ambos púgiles aseguraron cifras millonarias, consolidando el combate como uno de los más rentables del boxeo moderno. Según ESPN, el mexicano tenía garantizados más de 100 millones de dólares, cifra que pudo escalar hasta los 150 millones gracias a patrocinadores, derechos de transmisión y bonificaciones. Este combate fue parte del acuerdo con la Riyadh Season, que incluye cuatro peleas por un total cercano a 400 millones de dólares.
Por su parte, Crawford, en rol de retador, aseguró cerca de 50 millones de dólares entre bolsa base e incentivos, sumándose al selecto grupo de boxeadores mejor pagos del momento.
El premio exclusivo del ganador
El estadounidense, además del triunfo por decisión unánime, recibió un anillo “estilo Super Bowl” valuado en 100.000 dólares, con 10 quilates en oro amarillo y 8,5 quilates de diamantes blancos. También se llevó el tradicional cinturón de campeón, estimado en 188.000 dólares, según CNN.
La fortuna y el estilo de vida de Canelo
A pesar de la derrota, el patrimonio del tapatío se estima en alrededor de 300 millones de dólares, alimentado no solo por sus logros deportivos, sino también por sus negocios en Canelo Promotions, tiendas de conveniencia, gasolineras, inversiones inmobiliarias y marcas de ropa y suplementos.
Su vida de lujo incluye residencias con albercas, gimnasios y cines privados, además de una colección de autos de alta gama con Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce y Shelby Mustang. En la previa del combate, lució un reloj Jacob & Co. Opera Godfather Rose Gold valuado en 400.000 dólares.
El triunfo histórico de Crawford
En lo deportivo, Crawford se impuso por decisión unánime con tarjetas de 116-112, 115-113 y 115-113, arrebatándole a Álvarez los títulos mundiales supermedianos. Fue su 42° triunfo consecutivo, con 31 por nocaut, mientras que Canelo sumó su tercera derrota profesional.
Tras la pelea, el mexicano reconoció: “Una derrota no me define; he hecho mucho como profesional, tengo un gran legado. Mi respeto para Crawford”.
