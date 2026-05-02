La foto de Gonzalo "Pipita" Higuaín irreconocible que se hizo viral: "No es IA"
Una imagen tomada en Miami mostró al exdelantero con un look muy distinto y generó un fuerte impacto en redes.
Una simple foto alcanzó para que Gonzalo Higuaín volviera a ser tendencia, aunque esta vez lejos del fútbol. El exdelantero apareció en una imagen que se viralizó rápidamente y que llamó la atención por su cambio de apariencia, muy distinto al que mostraba durante sus años como figura internacional.
Todo comenzó cuando un fanático se cruzó con el exjugador en Miami y le pidió una foto. La imagen, que en principio parecía una más dentro de un encuentro casual, empezó a circular en redes sociales y en pocas horas se transformó en un fenómeno viral.
En la postal se lo puede ver con barba tupida, un look relajado y una imagen más descontracturada, alejada del perfil atlético y prolijo que tenía en su etapa como profesional. Ese contraste fue lo que generó sorpresa inmediata entre los usuarios, que rápidamente reaccionaron con comentarios, memes y comparaciones.
De hecho, el impacto fue tal que algunos llegaron a dudar de la veracidad de la foto, instalando la posibilidad de que se tratara de una imagen editada o generada con inteligencia artificial. Frente a eso, la persona que la compartió salió a aclarar que no había ningún tipo de manipulación y que se trataba de una imagen real, tomada en el momento.
La viralización también se explica por el bajo perfil que mantiene Higuaín desde su retiro en 2022. Alejado de los medios y con pocas apariciones públicas, cada vez que se muestra genera un efecto inmediato en redes, donde su figura sigue siendo muy recordada tanto por su paso en la Selección argentina como por su carrera en clubes europeos.
Mientras algunos usuarios destacaron que simplemente se trata del paso del tiempo y de una nueva etapa de vida, otros no ocultaron su sorpresa por lo distinto que luce respecto a sus años de actividad. Lo cierto es que la imagen volvió a ponerlo en el centro de la conversación, demostrando que su figura sigue generando interés incluso lejos de las canchas.
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