Boxeo: Naoya Inoue conservó su invicto y es rey en supergallo tras derrotar a Junto Nakatani
El “Monstruo” se impuso en un combate electrizante entre invictos y sigue dominando el boxeo mundial.
El boxeo japonés vivió una noche sin precedentes con el esperado cruce entre Naoya Inoue y Junto Nakatani, dos campeones invictos que protagonizaron una pelea que ya quedó en la historia grande del deporte. En un duelo cargado de expectativa, el “Monstruo” volvió a demostrar por qué es uno de los mejores libra por libra del planeta y se quedó con la victoria tras un combate exigente, intenso y de altísimo nivel técnico.
Desde el inicio, ambos mostraron sus credenciales. Nakatani no fue un rival más: planteó una pelea inteligente, con buenos momentos y pasajes en los que logró incomodar al campeón. Sin embargo, Inoue respondió con su sello habitual: precisión, potencia y una lectura del combate que le permitió inclinar la balanza en los momentos clave.
A lo largo de los rounds, el dominio fue alternado, pero el campeón logró hacer la diferencia en los tramos decisivos, donde su experiencia y contundencia terminaron pesando. En el cierre, Inoue se mostró más entero y cerró mejor la pelea, lo que terminó de convencer a los jueces.
Con este triunfo, no solo mantuvo su invicto, sino que también defendió su condición de campeón indiscutido, consolidando un reinado que lo tiene como una de las máximas figuras del boxeo actual. Más allá del resultado, la pelea dejó una certeza: el boxeo japonés atraviesa un momento extraordinario, con figuras de primer nivel capaces de protagonizar espectáculos de talla mundial.
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