Boxeo: Naoya Inoue conservó su invicto y es rey en supergallo tras derrotar a Junto Nakatani

El boxeo japonés vivió una noche sin precedentes con el esperado cruce entre Naoya Inoue y Junto Nakatani, dos campeones invictos que protagonizaron una pelea que ya quedó en la historia grande del deporte. En un duelo cargado de expectativa, el “Monstruo” volvió a demostrar por qué es uno de los mejores libra por libra del planeta y se quedó con la victoria tras un combate exigente, intenso y de altísimo nivel técnico.