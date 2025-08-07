Por qué Lionel Scaloni no fue nominado a mejor DT del año en la gala de Balón de Oro 2025

image

Los nominados de esta edición son figuras de renombre internacional: el italiano Antonio Conte, por su trabajo al frente del Napoli; su compatriota Enzo Maresca, por la sorprendente consagración del Chelsea en el Mundial de Clubes; el alemán Hansi Flick, actual técnico del Barcelona, que volvió a dominar la escena local e internacional; el neerlandés Arne Slot, quien revolucionó al Liverpool en la Premier League; y el gran favorito, el español Luis Enrique, que llevó al Paris Saint-Germain a una temporada de ensueño.