La frase que ilusiona en Racing: "En 2027 vamos a tener un equipo súper competitivo"

Guillermo Barros Schelotto: finaliza su contrato con Vélez Sarsfield en el cierre del año.

finaliza su contrato con Vélez Sarsfield en el cierre del año. Nicolás Diez: termina su vínculo con Argentinos Juniors.

termina su vínculo con Argentinos Juniors. Mauricio Pellegrino: actualmente al mando del plantel de Lanús.

Los insultos a Diego Milito, el rol de Sebastián Saja y la salida de Pacha Espino

El descalabro deportivo provocó la furia de los hinchas, quienes en reiteradas oportunidades insultaron al presidente del club, Diego Milito. Sobre este clima hostil constante en el Cilindro de Avellaneda, Ferré admitió que la situación le genera "tristeza". “El mal momento es futbolístico, me hago cargo del mal año que tuvimos. Queremos que gane Racing porque es nuestra pasión”, expresó.

El directivo también se refirió a las duras críticas que recibe Sebastián Saja, actual responsable de la Secretaría Técnica, fuertemente cuestionado por las fallas en los últimos mercados de pases. Ferré lo respaldó asegurando que el exarquero nunca le insinuó una renuncia, aunque reconoció que "la evaluación no es buena para este último" período de transferencias.

Como claro reflejo de los errores en las contrataciones, Ferré abordó el caso del lateral Alfonso Espino, quien protagonizó un repudiable incidente con los plateístas tras el clásico ante Independiente (se levantó la camiseta mostrando la panza e intercambió insultos). “Se está negociando por la situación de Espino, cualquier cosa que pueda decir yo puede entorpecer eso. Ya todos sabemos la decisión que se tomó con el jugador”, concluyó el vicepresidente, confirmando implícitamente que el futbolista no continuará en la institución.