La frase que ilusiona en Racing: "En 2027 vamos a tener un equipo súper competitivo"
Martín Ferré, reconoció el pésimo año deportivo de Racing, lamentó los insultos de los hinchas hacia la dirigencia de Diego Milito.
Racing Club cerrará este viernes ante Barracas Central una temporada para el olvido. La Academia quedó marginada de los playoffs del torneo Clausura y finalizó en la 23° posición de la tabla anual, lo que lo dejó sin participación en competiciones internacionales para el próximo año. El vicepresidente del club, Martín Ferré, salió a dar explicaciones
“Tuvimos un muy mal 2026, el balance es malo. Lo marca la tabla anual y no haber clasificado entre los ocho del Clausura. Pero con decisiones, búsquedas y reestructuración de las distintas áreas, se soluciona; somos muy optimistas”, aseguró el dirigente en diálogo con Corazón Académico.
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El futuro técnico y el rechazo a un escenario de "caos"
Para Ferré, si bien el año futbolístico fue sumamente negativo, descartó que la institución esté atravesando una crisis terminal. “De ahí a plantear un esquema de caos, eso son intereses y no es lo que hoy sucede en Racing. Muchos que hoy están operando se van a quedar sin tema. En 2027 vamos a tener un equipo súper competitivo”, sentenció.
El primer paso de esa reestructuración es la designación de un nuevo director técnico. Aunque el vicepresidente prefirió no dar nombres oficiales para no entorpecer las negociaciones, en el radar del club figuran tres principales candidatos:
- Guillermo Barros Schelotto: finaliza su contrato con Vélez Sarsfield en el cierre del año.
- Nicolás Diez: termina su vínculo con Argentinos Juniors.
- Mauricio Pellegrino: actualmente al mando del plantel de Lanús.
Los insultos a Diego Milito, el rol de Sebastián Saja y la salida de Pacha Espino
El descalabro deportivo provocó la furia de los hinchas, quienes en reiteradas oportunidades insultaron al presidente del club, Diego Milito. Sobre este clima hostil constante en el Cilindro de Avellaneda, Ferré admitió que la situación le genera "tristeza". “El mal momento es futbolístico, me hago cargo del mal año que tuvimos. Queremos que gane Racing porque es nuestra pasión”, expresó.
El directivo también se refirió a las duras críticas que recibe Sebastián Saja, actual responsable de la Secretaría Técnica, fuertemente cuestionado por las fallas en los últimos mercados de pases. Ferré lo respaldó asegurando que el exarquero nunca le insinuó una renuncia, aunque reconoció que "la evaluación no es buena para este último" período de transferencias.
Como claro reflejo de los errores en las contrataciones, Ferré abordó el caso del lateral Alfonso Espino, quien protagonizó un repudiable incidente con los plateístas tras el clásico ante Independiente (se levantó la camiseta mostrando la panza e intercambió insultos). “Se está negociando por la situación de Espino, cualquier cosa que pueda decir yo puede entorpecer eso. Ya todos sabemos la decisión que se tomó con el jugador”, concluyó el vicepresidente, confirmando implícitamente que el futbolista no continuará en la institución.
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