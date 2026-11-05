Barracas Central vs. Racing, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

Barracas empató 2-2 ante Belgrano en Córdoba, en un encuentro que perdía por dos goles y logró igualar sobre el final, con tantos de Esteban Rolón y Nicolás Demartini. De esta manera, se mantiene sexto en la Zona B, con 23 puntos, y ya aseguró su lugar en los octavos de final. En la última fecha, buscará una victoria que le permita escalar posiciones y mejorar sus posibilidades de definir los playoffs como local.