Barracas Central vs. Racing, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
El "Guapo", que ya aseguró su boleto para disputar los octavos de final del torneo, recibe a Racing este viernes.
Barracas Central y Racing juegan este viernes, desde las 15, en el estadio Claudio Chiqui Tapia, en el marco de la fecha 16 del Torneo Clausura. El encuentro, correspondiente a la Zona B, será televisado por ESPN Premium.
Barracas empató 2-2 ante Belgrano en Córdoba, en un encuentro que perdía por dos goles y logró igualar sobre el final, con tantos de Esteban Rolón y Nicolás Demartini. De esta manera, se mantiene sexto en la Zona B, con 23 puntos, y ya aseguró su lugar en los octavos de final. En la última fecha, buscará una victoria que le permita escalar posiciones y mejorar sus posibilidades de definir los playoffs como local.
Por su parte, Racing viene de vencer 2-1 a Aldosivi en el Cilindro de Avellaneda, con goles de Adrián Martínez e Ignacio Rodríguez. La victoria le permitió cortar una serie de tres encuentros sin ganar, aunque no modificó su situación en el certamen: la "Academia" ya había quedado eliminada de la pelea por ingresar a los playoffs.
Actualmente, ocupa el duodécimo puesto de la Zona B, con 15 unidades, y buscará cerrar su participación con otro resultado positivo, luego de una campaña irregular que lo dejó lejos de los puestos de clasificación.
Formaciones de Barracas Central vs. Racing Club por el Torneo Clausura - Zona B
- Barracas Central: Marcelo Miño; Nicolás Demartini, Kevin Jappert, Yonatthan Rak, Rafael Barrios, Rodrigo Insúa; Dardo Miloc, Iván Tapia, Tomás Porra; Norberto Briasco y Jhonatan Candia. DT: Damián Ayude.
- Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Mateo Martínez, Gonzalo Escudero, Ignacio Rodríguez; Matías Zaracho, Leonel Pérez, Ulises Ortegoza, Gastón Lodico; Adrián Martínez y Lautaro Díaz. DT: Sebastián Romero.
Horario y televisación
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Hora: 15.00.
Estadio: Claudio Chiqui Tapia.
Árbitro: a confirmar.
VAR: a confirmar.
TV: ESPN Premium.
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