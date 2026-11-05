A qué hora arriba un intenso diluvio a Buenos Aires con tormentas, fuertes ráfagas y el regreso del frío

Buenos Aires y La Pampa: La advertencia alcanza al extremo sudoeste bonaerense y a prácticamente la totalidad de la provincia de La Pampa (incluida Santa Rosa).

Cuyo: Las provincias de San Luis, Mendoza y San Juan se encuentran bajo aviso meteorológico por tormentas en gran parte de sus distritos.

Región Central: Córdoba presenta alerta en toda su extensión territorial.

Noroeste Argentino (NOA): El área de cobertura se extiende hacia La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero y sectores de Salta y Jujuy.

Si bien el AMBA no está alcanzado por la alerta amarilla, el SMN sí contempla tormentas para la noche de este viernes 6 de noviembre, en la antesala a la llegada del papa León XIV. Esto ocasionará un abrupto descenso de temperaturas, aunque no dudará mucho.