A qué hora arriba un intenso diluvio a Buenos Aires con tormentas, fuertes ráfagas y el regreso del frío
La alerta amarilla del Servicio Meteorológico Nacional abarca, también, a otras provincias argentinas: conocé los alarmantes detalles para este viernes.
Tras jornadas sacudidas por los constantes cambios climáticos, el mapa oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este viernes 6 de noviembre marca una amplia franja en alerta amarilla por tormentas y fenómenos meteorológicos de variada intensidad que afectarán a Buenos Aires y varias provincias argentinas.
Aunque el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el noreste de la provincia se mantendrán sin alertas severas, el impacto se sentirá con fuerza en el sudoeste bonaerense, transformando este viernes en una jornada fatídica en lo que a clima respecta.
A qué hora arriba un intenso diluvio a Buenos Aires con tormentas, fuertes ráfagas y el regreso del frío
La franja amarilla se despliega de sur a norte cubriendo una porción importante del territorio nacional:
-
Buenos Aires y La Pampa: La advertencia alcanza al extremo sudoeste bonaerense y a prácticamente la totalidad de la provincia de La Pampa (incluida Santa Rosa).
Cuyo: Las provincias de San Luis, Mendoza y San Juan se encuentran bajo aviso meteorológico por tormentas en gran parte de sus distritos.
Región Central: Córdoba presenta alerta en toda su extensión territorial.
Noroeste Argentino (NOA): El área de cobertura se extiende hacia La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero y sectores de Salta y Jujuy.
Si bien el AMBA no está alcanzado por la alerta amarilla, el SMN sí contempla tormentas para la noche de este viernes 6 de noviembre, en la antesala a la llegada del papa León XIV. Esto ocasionará un abrupto descenso de temperaturas, aunque no dudará mucho.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico ante tormentas
El nivel de alerta amarilla implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas. Ante este panorama, los organismos de defensa civil recomiendan:
-
Evitar sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra libremente.
No refugiarse cerca de árboles ni postes de electricidad que puedan caerse.
Evitar circular por calles anegadas o zonas propensas a inundaciones.
Mantenerse informado a través de los canales oficiales antes de realizar viajes o desplazamientos por ruta.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario