Escándalo en Racing: apartaron a Alfonso Espino del plantel tras un fuerte cruce con Saja
El defensor uruguayo protagonizó un nuevo conflicto interno después del cruce con los hinchas en el clásico ante Independiente y dejará de entrenarse con el plantel profesional.
La situación de Alfonso "Pacha" Espino en Racing llegó a un punto límite. Después de haber quedado relegado de las convocatorias de Sebastián "Chirola" Romero por su enfrentamiento con los hinchas durante el clásico ante Independiente, el lateral uruguayo protagonizó un nuevo episodio que terminó de complicar su continuidad en el plantel profesional.
En esta oportunidad, el futbolista mantuvo una fuerte discusión con Sebastián Saja, director deportivo de la Academia. A partir de ese enfrentamiento, la dirigencia tomó la determinación de separarlo del grupo y, desde este viernes, dejará de trabajar junto a sus compañeros.
La decisión representa un nuevo capítulo de una etapa que comenzó con expectativas, pero que rápidamente se transformó en un problema para el club de Avellaneda.
Los pocos minutos de Espino y el conflicto con los hinchas de Racing
El uruguayo llegó durante el último mercado de pases con el pase en su poder, procedente del Rayo Vallecano. Su incorporación tenía como objetivo cubrir el lugar que había dejado Gabriel Rojas, uno de los futbolistas más valorados por los simpatizantes académicos.
Sin embargo, el uruguayo nunca logró consolidarse. Apenas acumuló 163 minutos en cancha y disputó tres encuentros por el Torneo Clausura, dos de ellos como titular. También integró desde el arranque el equipo que enfrentó a Defensa y Justicia por la Copa Argentina. Su rendimiento estuvo lejos de las expectativas y terminó perdiendo el puesto frente a Ignacio Rodríguez, quien debió desempeñarse en una posición que no es la habitual para él.
El panorama empeoró después del clásico contra Independiente: tras recibir cuestionamientos de los hinchas por su estado físico, Espino respondió con insultos y se levantó la camiseta para mostrarles la panza, una reacción que generó un fuerte rechazo entre los simpatizantes.
¿Qué pasará con Alfonso Espino en Racing?
Después de aquel episodio, Romero decidió no incluirlo en las convocatorias para los compromisos frente a River y Aldosivi. Esa situación habría profundizado el malestar del defensor y desencadenado el reclamo que posteriormente derivó en su discusión con Saja.
A partir de ahora, Espino deberá entrenarse en el predio Tita Mattiussi, apartado del plantel principal. Con solamente un partido pendiente en el campeonato, frente a Barracas Central, su futuro quedó rodeado de incertidumbre.
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