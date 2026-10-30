Escándalo en Racing: apartaron a Alfonso Espino del plantel tras un fuerte cruce con Saja

El panorama empeoró después del clásico contra Independiente: tras recibir cuestionamientos de los hinchas por su estado físico, Espino respondió con insultos y se levantó la camiseta para mostrarles la panza, una reacción que generó un fuerte rechazo entre los simpatizantes.

¿Qué pasará con Alfonso Espino en Racing?

Después de aquel episodio, Romero decidió no incluirlo en las convocatorias para los compromisos frente a River y Aldosivi. Esa situación habría profundizado el malestar del defensor y desencadenado el reclamo que posteriormente derivó en su discusión con Saja.

A partir de ahora, Espino deberá entrenarse en el predio Tita Mattiussi, apartado del plantel principal. Con solamente un partido pendiente en el campeonato, frente a Barracas Central, su futuro quedó rodeado de incertidumbre.