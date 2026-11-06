La devastadora confesión sobre Owono tras la muerte de Jesús De Miguel: "No sabe cómo gestionarlo"

Además, hizo referencia a las creencias religiosas del guardameta y a la necesidad de que pueda superar el sentimiento de responsabilidad por lo sucedido. "Cree mucho en la Biblia. Ojalá pudiera entender que no tiene que cargar con esa culpa... Nadie sale a un campo pensando que va a matar a otro jugador", sostuvo.

El pedido de privacidad para la familia de Owono

Maye también pidió que se respete el difícil momento que atraviesan los seres queridos del arquero, quienes sufren las consecuencias de una tragedia que cambió sus vidas: "Ellos también están viviendo un duelo, aunque de otra manera. La familia del fallecido ha perdido a un ser muy querido y eso les pesa muchísimo. Van a tener que convivir con lo ocurrido toda la vida. Pero a la familia de Jesús también les ha cambiado la vida para siempre y no se merecen que les estén destrozando de esta manera", explicó.

Finalmente, reclamó que el entorno del futbolista pueda atravesar este proceso lejos de los ataques y las acusaciones: "Respeten su privacidad. Tienen otros dos hijos pequeños y un marido en casa. También están sufriendo. Jesús necesita tiempo, ayuda y tranquilidad para poder asimilar lo que ha pasado", concluyó.