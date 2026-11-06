La devastadora confesión sobre Owono tras la muerte de Jesús De Miguel: "No sabe cómo gestionarlo"
El arquero del FC Andorra atraviesa un momento devastador después del fallecimiento del delantero de Tenerife. Desde su entorno revelaron que se encuentra muy mal.
Jesús Owono atraviesa una situación personal extremadamente delicada después de la muerte de Jesús De Miguel, el futbolista del CD Tenerife que falleció tras el choque que protagonizó con el arquero durante un partido de la Segunda División española.
El impacto emocional fue tan profundo que el guardameta del FC Andorra llegó a plantearse abandonar el fútbol profesional, según reveló Ana Maye, coordinadora general de la Selección de Guinea Ecuatorial y una de las personas más cercanas al jugador desde su adolescencia.
El arquero recibe acompañamiento psicológico y contención por parte de su club, que puso a disposición profesionales para ayudarlo a procesar lo ocurrido y comprender que se trató de un accidente. Maye describió el difícil momento que atraviesa el futbolista y explicó que todavía no consigue asimilar la tragedia.
La culpa y el dolor que atraviesa Jesús Owono
"Por mucho que se lo digan, le apena muchísimo. Está muy afectado, sobre todo por el niño de un año y medio que tenía Jesús De Miguel y por su viuda. No sabe cómo gestionar todo esto", contó. La coordinadora también reveló que la situación repercutió directamente en los familiares del arquero.
Su hermano menor, que juega al fútbol en el País Vasco, recibió insultos y agresiones verbales en su propio equipo. "Al hermano de Jesús lo están llamando asesino. Le increpan en su equipo y hasta algunos padres le insultan. Es muy duro. Su hermana, que estudia en la Universidad de Valencia, también está sufriendo por lo que está pasando. No se lo merecen", denunció.
Además, hizo referencia a las creencias religiosas del guardameta y a la necesidad de que pueda superar el sentimiento de responsabilidad por lo sucedido. "Cree mucho en la Biblia. Ojalá pudiera entender que no tiene que cargar con esa culpa... Nadie sale a un campo pensando que va a matar a otro jugador", sostuvo.
El pedido de privacidad para la familia de Owono
Maye también pidió que se respete el difícil momento que atraviesan los seres queridos del arquero, quienes sufren las consecuencias de una tragedia que cambió sus vidas: "Ellos también están viviendo un duelo, aunque de otra manera. La familia del fallecido ha perdido a un ser muy querido y eso les pesa muchísimo. Van a tener que convivir con lo ocurrido toda la vida. Pero a la familia de Jesús también les ha cambiado la vida para siempre y no se merecen que les estén destrozando de esta manera", explicó.
Finalmente, reclamó que el entorno del futbolista pueda atravesar este proceso lejos de los ataques y las acusaciones: "Respeten su privacidad. Tienen otros dos hijos pequeños y un marido en casa. También están sufriendo. Jesús necesita tiempo, ayuda y tranquilidad para poder asimilar lo que ha pasado", concluyó.
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