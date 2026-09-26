La fuerte reacción de Lando Norris contra Franco Colapinto tras el accidente en Bakú: qué hizo
El británico apuntó contra el argentino después del accidente en Bakú que dejó a los dos Alpine y al McLaren fuera de competencia.
Franco Colapinto terminó protagonizando uno de los momentos más accidentados del Gran Premio de Azerbaiyán. El piloto de Alpine quedó involucrado en un choque con su compañero Pierre Gasly que también terminó afectando a Lando Norris y dejó a los tres fuera de carrera. Tras el incidente, el británico habló sobre lo sucedido y planteó que el argentino debería recibir un castigo mucho más severo.
Todo ocurrió después del relanzamiento de la competencia, cuando Colapinto llegó a la primera curva y bloqueó al momento de frenar. Su Alpine impactó contra el auto de Gasly y el francés terminó golpeando al McLaren de Norris. La maniobra provocó el abandono de los tres pilotos y dejó a Alpine sin ninguno de sus dos autos en pista.
Los comisarios analizaron lo ocurrido y determinaron que Colapinto tuvo la responsabilidad por el accidente. La sanción establecida fue de diez segundos, aunque el argentino no llegó a cumplirla porque tuvo que abandonar. Por ese motivo, la penalización tendrá consecuencias en la próxima competencia y se traducirá en una pérdida de posiciones en la grilla de partida.
El propio Colapinto asumió el error una vez terminado el episodio y se disculpó con Gasly y con su equipo. Sin embargo, Norris entendió que el castigo no reflejaba las consecuencias que tuvo la maniobra y fue más allá al plantear públicamente que el argentino debería quedar afuera de una carrera.
El piloto de McLaren sostuvo que los incidentes de este tipo deberían recibir sanciones más importantes cuando terminan perjudicando a otros competidores. Norris describió la maniobra como “careless” y cuestionó que una acción que dejó fuera de carrera a tres pilotos pudiera resolverse únicamente con una penalización de diez segundos.
La FIA, de todos modos, no modificó la decisión tomada por los comisarios. Colapinto deberá afrontar ahora las consecuencias deportivas de la sanción en la próxima fecha del campeonato, mientras que el accidente de Bakú terminó prematuramente con una carrera en la que también quedaron fuera Gasly y Norris.
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