La fuerte reacción de Lando Norris contra Franco Colapinto tras el accidente en Bakú: qué hizo

Los comisarios analizaron lo ocurrido y determinaron que Colapinto tuvo la responsabilidad por el accidente. La sanción establecida fue de diez segundos, aunque el argentino no llegó a cumplirla porque tuvo que abandonar. Por ese motivo, la penalización tendrá consecuencias en la próxima competencia y se traducirá en una pérdida de posiciones en la grilla de partida.