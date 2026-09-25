Cabo Verde volvió a jugar tras el Mundial 2026 y perdió: Vozinha protagonizó un insólito blooper
La selección que sorprendió en la Copa del Mundo regresó a la competencia y perdió 3-1 ante Malí. Vozinha, una de las figuras del equipo cometió un llamativo error.
Después de convertirse en una de las grandes sorpresas del Mundial 2026, Cabo Verde volvió a disputar un partido oficial y tuvo un regreso para el olvido. El seleccionado africano perdió 3-1 ante Malí en el comienzo de su camino en las eliminatorias para la Copa Africana de Naciones, en un encuentro que tuvo como protagonista inesperado a Vozinha.
El arquero de 40 años había sido una de las figuras durante la Copa del Mundo y terminó incluido entre los mejores futbolistas de su selección en el histórico recorrido mundialista. Sin embargo, frente a Malí protagonizó un error que facilitó uno de los tantos del conjunto local.
El partido tuvo diferentes momentos y Cabo Verde logró mantenerse en competencia durante buena parte del encuentro. Pero el conjunto africano no pudo repetir el rendimiento que había mostrado frente a algunos de los seleccionados de mayor jerarquía en el Mundial.
El grosero error de Vozinha que terminó en gol
El episodio ocurrió a los 51 minutos, cuando Vozinha salió del área para intentar cortar un avance de Malí. El experimentado arquero tomó la decisión de controlar la pelota con el pecho, pero el balón se le fue demasiado largo. La acción dejó al guardameta lejos de su arco y le permitió a Nene Dorgeles aprovechar la situación. El delantero del Fenerbahçe de Turquía remató con el arco completamente vacío y convirtió para Malí.
El blooper significó un duro golpe para Cabo Verde, que había logrado mantenerse en partido y buscaba sostener el resultado. La equivocación del arquero terminó siendo determinante en el desarrollo del encuentro. El guardameta había sido justamente uno de los grandes responsables de que Cabo Verde pudiera competir contra rivales de enorme jerarquía durante el Mundial.
Vozinha, de figura del Mundial al Balón de Oro
La actuación también llamó la atención por el contraste con el reconocimiento que recibió después del Mundial. El portero fue incluido en el once ideal de Cabo Verde durante la Copa del Mundo y posteriormente fue nominado al premio Lev Yashin, que distingue al mejor arquero de la temporada en el marco de la gala del Balón de Oro.
La nominación fue confirmada el 8 de septiembre y el propio jugador destacó el significado que tenía para su país: “Esta nominación no es solo mía. Llevo conmigo a San Vicente, Cabo Verde, y a todo un pueblo que nunca dejó de creer”. La distinción representó un reconocimiento a su actuación durante la histórica participación mundialista.
Cabo Verde buscará recuperarse ante Rwanda
La derrota ante Malí dejó a Cabo Verde en una situación incómoda en el Grupo K de las eliminatorias continentales. El equipo deberá intentar recuperarse rápidamente para no complicar sus posibilidades de avanzar a la próxima Copa Africana de Naciones.
El próximo compromiso de los Tiburones Azules será el martes 29 de septiembre frente a Rwanda, nuevamente por las eliminatorias. Cabo Verde buscará dejar atrás el tropiezo y recuperar las buenas sensaciones que había conseguido durante el Mundial.
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