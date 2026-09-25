Cabo Verde volvió a jugar tras el Mundial 2026 y perdió: Vozinha protagonizó un insólito blooper

El blooper significó un duro golpe para Cabo Verde, que había logrado mantenerse en partido y buscaba sostener el resultado. La equivocación del arquero terminó siendo determinante en el desarrollo del encuentro. El guardameta había sido justamente uno de los grandes responsables de que Cabo Verde pudiera competir contra rivales de enorme jerarquía durante el Mundial.

Vozinha, de figura del Mundial al Balón de Oro

La actuación también llamó la atención por el contraste con el reconocimiento que recibió después del Mundial. El portero fue incluido en el once ideal de Cabo Verde durante la Copa del Mundo y posteriormente fue nominado al premio Lev Yashin, que distingue al mejor arquero de la temporada en el marco de la gala del Balón de Oro.

La nominación fue confirmada el 8 de septiembre y el propio jugador destacó el significado que tenía para su país: “Esta nominación no es solo mía. Llevo conmigo a San Vicente, Cabo Verde, y a todo un pueblo que nunca dejó de creer”. La distinción representó un reconocimiento a su actuación durante la histórica participación mundialista.

Cabo Verde buscará recuperarse ante Rwanda

La derrota ante Malí dejó a Cabo Verde en una situación incómoda en el Grupo K de las eliminatorias continentales. El equipo deberá intentar recuperarse rápidamente para no complicar sus posibilidades de avanzar a la próxima Copa Africana de Naciones.

El próximo compromiso de los Tiburones Azules será el martes 29 de septiembre frente a Rwanda, nuevamente por las eliminatorias. Cabo Verde buscará dejar atrás el tropiezo y recuperar las buenas sensaciones que había conseguido durante el Mundial.