La furia de Luis Zubeldía contra un periodista de São Paulo: "Vos sos hincha de otro equipo"

Zubeldía no ocultó su fastidio y arremetió: “No es importante, terminamos un partido, hicimos un esfuerzo bárbaro, nos hacen un gol prácticamente al final y para vos es importante esa pregunta. ¿Para vos no es normal en el fútbol una discusión? ¿O querés vender?”. Y agregó con dureza: “Vamos a otra pregunta, no me gustó esa pregunta”.

El ex DT de Lanús no terminó ahí: volvió a apuntar contra el cronista, identificado como Gabriel Sá, y lanzó una frase contundente que se viralizó en redes: “Eso no es ser de São Paulo, eso es ser de otro equipo”. Acto seguido, Zubeldía abandonó la conferencia, visiblemente alterado.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/1912858765776281628&partner=&hide_thread=false Luis Zubeldía INCREPÓ a un periodista en plena conferencia de prensa luego de que le preguntaran por una pelea entre sus jugadores.



El descargo del periodista tras el cruce con Zubeldía

A través de su cuenta de X (Twitter), Gabriel Sá explicó lo ocurrido desde su perspectiva. “La postura de Zubeldía ante mi pregunta no es lo que me molesta del episodio. Le pregunté la que creí pertinente, y es posible que no quisiera responder”, sostuvo.

“No hay crisis. La entrevista posterior estuvo desafinada. ¿No quería responder y quería dejar un mensaje en la respuesta? Está bien, tiene derecho”, escribió. Y concluyó revelando parte del diálogo con el entrenador: “Creo que el audio empieza en unos minutos, pero me pregunta si soy hincha del Palmeiras o del Corinthians. Lo primero que sabe es la respuesta. Y en segundo lugar, esto no debería ser motivo para orientar las preguntas”.

Mientras tanto, São Paulo aún no logró despegar en el torneo local y los cuestionamientos hacia el ciclo de Zubeldía comienzan a tomar fuerza, más allá del respaldo que conserva dentro del club.