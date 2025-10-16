La impactante estadística de Diego Placente que refleja su huella en las juveniles argentinas

seleccion festejos

De perfil bajo y carácter sereno, Placente sigue el camino que inauguró Lionel Scaloni en la Mayor: construir grupos unidos, basados en el respeto y la convicción. Su vínculo con los jóvenes es cercano y su mensaje, claro: “El talento sin trabajo no alcanza”. La final ante Marruecos del próximo domingo puede darle un lugar en la historia grande, ya que podría convertirse en el primer argentino en ser campeón del mundo Sub-20 tanto como jugador (lo fue en 1997) como director técnico.

Argentina, máxima ganadora de la categoría con seis títulos, buscará su séptimo trofeo mundial juvenil, revalidando el legado de José Pekerman y aquella escuela de selecciones menores que supo marcar una era. Diego, con su estilo austero y efectivo, parece ser el heredero natural de esa tradición.