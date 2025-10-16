Argentina-Marruecos, una cuenta pendiente y la promesa de alta tensión en la final del Mundial Sub-20
El equipo de Diego Placente buscará el título ante un rival con el que ya protagonizó un escándalo en los Juegos Olímpicos de París 2024.
Después de 18 años, la Selección Argentina Sub-20 volvió a meterse en una final mundialista tras derrotar a Colombia, y el próximo domingo enfrentará a Marruecos, un rival que trae recuerdos recientes cargados de tensión. Si bien no existe un historial extenso entre ambos, el antecedente más inmediato entre selecciones juveniles fue en los Juegos Olímpicos de París 2024, cuando la Sub-23 de Javier Mascherano protagonizó un duelo repleto de polémicas, incidentes y decisiones arbitrales controvertidas.
Aquel encuentro comenzó con dominio marroquí y una jugada de lujo de Ilias Akhomach que derivó en el primer gol de Soufiani Rahimi. Luego, un polémico penal sancionado contra Julio Soler permitió que el propio Rahimi ampliara la ventaja. Argentina reaccionó con el ingreso de Giuliano Simeone, quien descontó tras una gran jugada colectiva.
El momento más recordado llegó en el cierre, cuando Thiago Almada estrelló un remate en el arquero y dos tiros en los travesaños dejaron la pelota servida a Cristian Medina, que marcó el empate… pero el VAR terminó anulando la acción por un offside previo tras una interrupción que duró más de dos horas.
Ese partido terminó en escándalo: hinchas marroquíes invadieron el campo y lanzaron explosivos, obligando a suspender el juego momentáneamente. Cuando finalmente se reanudó, Argentina no pudo igualar y cayó 2-1. Desde entonces, la relación deportiva entre ambos seleccionados quedó marcada por ese episodio.
Ahora, el destino vuelve a cruzarlos en un contexto aún más trascendente: la final del Mundial Sub-20. En esta edición, el plantel argentino cuenta nuevamente con Julio Soler, protagonista de aquel cruce, quien tendrá la oportunidad de tomarse revancha en busca del título. Marruecos, por su parte, llega inspirado tras eliminar a Francia y busca su primera consagración en la categoría.
El encuentro promete intensidad y emociones fuertes, con dos selecciones jóvenes, talentosas y con una historia reciente que suma condimentos a un partido que podría consagrar una nueva generación dorada del fútbol argentino.
