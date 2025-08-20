De la cancha a la cárcel: la historia del jugador que abandonó el fútbol por el terrorismo
Destinado a ser uno de los mejores del mundo, se retiró a los 25 años para unirse a Al-Qaeda. ¿De quién se trata?
Nizar Trabelsi era una de las grandes promesas del fútbol de lo década del 90, pero decidió dar un giro inesperado que llamó la atención de propios y extraños. Luego de un breve paso por Europa, el exjugador decidió retirarse de las canchas para integrarse a Al Qaeda.
Con el tiempo, Trabelsi se involucró en planes terroristas de gran escala, siendo uno de los nombres vinculados al ataque contra las Torres Gemelas en Estados Unidos, un hecho que marcó la historia y dejó miles de víctimas. Tras haber perpetrado aquel ataque, el exfutbolista fue tras las rejas hasta 2022, cuando fue absuelto.
La historia de Nizar Trabelsi, el futbolista que cambió los botines por las armas
Trabelsi, nacido en Túnez, asomó como una de las grandes promesas del fútbol europeo durante la década del 90, jugando para diferentes equipos alemanes de renombre, como Fortuna Düsseldorf y Wuppertaler SV.
Durante sus primeros años dentro del verde césped, el atacante llamó la atención por su capacidad goleadora, lo que le permitió ganarse el respeto de los hinchas. Sin embargo, a los 25 años y en medio de una carrera ascendente, decidió dejar el deporte y su vida dio un giro radical.
La conexión de Nizar Trabelsi con Al-Qaeda
Lejos de los estadios, el nacido en Túnez se vinculó con Al Qaeda. El primer golpe fue Afganistán, cuando se destruyeron los Budas de Bamiyán, aunque luego fue parte del atentando más importante en la historia de Estados Unidos: las Torres Gemelas.
Dos días después de aquel devastador atentado, Trabelsi fue detenido y condenado por conspiración contra intereses estadounidenses. Si bien tiempo después fue extraditado a Estados Unidos, en 2022 fue absuelto.
