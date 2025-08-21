La historia del futbolista tras construir un zoológico personal que terminó en la quiebra

Retiro temprano y la bancarrota de Andy Van der Meyde

A pesar de alcanzar el reconocimiento y dinero de manera abrupta, no logró controlar la presión y las adicciones fueron más fuertes. Este problema fue el detonante de su carrera, ya que no solo lo perjudicó en el campo de juego, sino que también perdió todo su patrimonio.

Sin embargo, en la actualidad, alejado del fútbol profesional, comparte su experiencia con las nuevas generaciones, con el objetivo de orientarlos y darle las herramientas necesarias para que eviten los errores que marcaron su propia carrera.