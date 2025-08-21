La historia del futbolista tras construir un zoológico personal que terminó en la quiebra
Con un gran futuro por delante, las adicciones se apoderaron de él y lo llevaron a la oscuridad. ¿De quién se trata?
Andy van der Meyde tenía todo para brillar en el fútbol: talento, carisma, oportunidades en los grandes clubes europeos y un futuro que muchos envidiaban. Sin embargo, detrás de cada jugador hay una historia y problemas que no son fáciles de sobrellevar.
Las adicciones y malas decisiones llevaron a este exjugador del Inter de Milán a la oscuridad total. Pero no hay mal que por bien no venga: luego de pasar por Inglaterra y Países Bajos, colgó los botines y hoy se encarga de acompañar y guiar a los más jóvenes para que no cometan los errores que el cometió.
Cómo fue la carrera de Andy Van der Meyde
Van der Meyde comenzó su carrera en el Ajax, destacándose como una de las mayores promesas de Países Bajos. Pasó luego por Twente y regresó a su primer club antes de dar el salto al Inter de Milán.
En el elenco italiano se consolidó como titular gracias a su rendimiento y fue pieza clave del equipo en partidos grandes de UEFA Champions League. Sin embargo, el destino de Van der Meyde estaba en Inglaterra.
En 2005 llegó al Everton, pero las lesiones, el bajo rendimiento y los problemas fuera de la cancha empezaron a afectar su carrera. Por otro lado, con la selección neerlandesa jugó 17 partidos y participó en la Eurocopa 2004, aunque su indisciplina fue la dinamita que lo alejó del equipo.
Retiro temprano y la bancarrota de Andy Van der Meyde
A pesar de alcanzar el reconocimiento y dinero de manera abrupta, no logró controlar la presión y las adicciones fueron más fuertes. Este problema fue el detonante de su carrera, ya que no solo lo perjudicó en el campo de juego, sino que también perdió todo su patrimonio.
Sin embargo, en la actualidad, alejado del fútbol profesional, comparte su experiencia con las nuevas generaciones, con el objetivo de orientarlos y darle las herramientas necesarias para que eviten los errores que marcaron su propia carrera.
