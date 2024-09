La indignación de Mariano Closs con Chiquito Romero: "Esto no se vio nunca"

image.png

Además, Closs se refirió al rendimiento de Romero durante el encuentro que se disputó en La Bombonera: “Cuando sos responsable de algo, sentís que te están hiriendo en el lugar donde más te duele. La pifia con el pie derecho en un arquero de esta categoría es algo muy llamativo. Un jugador en un terreno perfecto no puede errar un pelotazo”, afirmó, resaltando la importancia de la concentración y el autocontrol en situaciones críticas dentro del fútbol argentino.

“La reacción es pensada, si no no sube. Él pensó en él. Con esa tranquilidad con la que sube a buscar a la persona que había mirado, para mi lo tenía pensado. Si no, no sube con esa lentitud. Le tocaron el orgullo, le hicieron saber que viene atajando mal, él lo sabe y reacciona. No midió las consecuencias“, sentenció.