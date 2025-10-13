Tensión e incidentes en la sede de San Lorenzo: hinchas autoconvocados escracharon a Marcelo Moretti

Moretti, que atravesó una larga licencia luego de que saltara a la luz el escándalo por la cámara oculta en la que presuntamente recibía coimas por fichar a un juvenil, vio su mandato en jaque luego de que las renuncias que hicieron que se declare una acefalía a mediados de septiembre, que obligaba a formar un gobierno de transición y un posible llamado a elecciones anticipadas.

De todas maneras, la Cámara Civil hizo lugar a la medida cautelar que presentó y definió que "la supuesta acefalía del club fue irregular" y que el proceso "debía retrotraerse hasta que la CD se reúna nuevamente de manera legítima y conforme al Estatuto", según informó la propia institución en sus redes sociales.

De esta manera, el dirigente se vio favorecido por la Justicia, al igual que había ocurrido tiempo atrás cuando dio el visto bueno para que retomara sus funciones tras la licencia. A su vez, suspendió la convocatoria a Asamblea Extraoridnaria, hasta tanto la reunión de la CD sea convocada por el mandatario.

Con el fallo a su favor, Moretti intentó retomar las funciones, pero se encontró con el rechazo popular de los "cuervos". Ya en horas de la tarde, tuvo que retirarse de la sede custodiado por efectivos policiales, en un marco de suma tensión, entre insultos e hinchas que intentaban agredirlo.

moretti sede san lorenzo