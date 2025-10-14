Marcelo Moretti fue escrachado en su casa tras la crisis en San Lorenzo: "No vas a vivir en paz"

Pese al clima hostil, Marcelo Moretti retomó oficialmente sus funciones como presidente tras el anuncio de la Mesa Directiva de la Asamblea de Representantes que había suspendido su gestión. Su regreso se produjo bajo un fuerte operativo policial, con insultos y manifestaciones en las inmediaciones del club.

Ante la escalada de violencia y la filtración de su itinerario de viaje, el dirigente analiza suspender su vuelo del sábado a Tucumán, donde tenía previsto acompañar al plantel en el duelo ante Atlético Tucumán.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/1977862581214679212&partner=&hide_thread=false ASÍ SALIÓ RECIÉN MARCELO MORETTI DE LA SEDE DE SAN LORENZO.pic.twitter.com/Y0wu193bcv — Sudanalytics (@sudanalytics_) October 13, 2025

Un clima institucional cada vez más tenso

La crisis en San Lorenzo continúa profundizándose. En el último partido del equipo, derrota 1-0 ante San Martín de San Juan, los simpatizantes volvieron a entonar el clásico “que se vayan todos”, exigieron elecciones anticipadas y rechazaron el posible regreso de Néstor Ortigoza.

Por la tarde-noche del lunes, la tensión escaló nuevamente: diez camiones policiales y dos hidrantes llegaron a la sede para dispersar a los manifestantes con gases lacrimógenos y balas de goma, mientras Moretti era retirado por la parte trasera en otro patrullero. La crisis política y deportiva del Ciclón no da tregua y el futuro institucional del club de Boedo sigue envuelto en incertidumbre.