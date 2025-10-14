Marcelo Moretti fue escrachado en su casa tras la crisis en San Lorenzo: "No vas a vivir en paz"
El presidente de San Lorenzo fue hostigado en su domicilio tras reaparecer en la sede del club y salir escoltado en patrullero en medio de incidentes.
El presidente de San Lorenzo, Marcelo Moretti, vivió una jornada cargada de tensión tras su reaparición en la sede social de Avenida La Plata, donde fue recibido por un grupo de hinchas que lo insultaron y lo obligaron a retirarse escoltado por un patrullero policial.
Sin embargo, el conflicto no terminó allí. Horas después, un hincha lo escrachó en la puerta de su domicilio, grabando el momento en video y lanzándole una dura amenaza: “No vas a vivir en paz”. En las imágenes se lo observa ingresando junto a un custodio, mientras el agresor lo hostiga verbalmente.
Mientras tanto, en el microestadio cerrado del club, durante el partido de futsal masculino en el que San Lorenzo venció a Camioneros, los hinchas volvieron a expresar su malestar con cánticos contra la Comisión Directiva y el propio presidente. Entre los gritos más repetidos se escucharon: “San Lorenzo va a salir campeón el día que se vayan todos” y “Moretti hijo de p…”.
La situación del hincha detenido y liberado
Los incidentes registrados el lunes en la sede azulgrana dejaron un detenido identificado como Martín Moreno, de 41 años, quien pasó la noche en la Comisaría Vecinal 5-B. Fue imputado por “atentado y resistencia a la autoridad” tras patear el patrullero en el que se trasladaba a Moretti. Luego de declarar en la Fiscalía, fue liberado sin restricciones judiciales.
Pese al clima hostil, Marcelo Moretti retomó oficialmente sus funciones como presidente tras el anuncio de la Mesa Directiva de la Asamblea de Representantes que había suspendido su gestión. Su regreso se produjo bajo un fuerte operativo policial, con insultos y manifestaciones en las inmediaciones del club.
Ante la escalada de violencia y la filtración de su itinerario de viaje, el dirigente analiza suspender su vuelo del sábado a Tucumán, donde tenía previsto acompañar al plantel en el duelo ante Atlético Tucumán.
Un clima institucional cada vez más tenso
La crisis en San Lorenzo continúa profundizándose. En el último partido del equipo, derrota 1-0 ante San Martín de San Juan, los simpatizantes volvieron a entonar el clásico “que se vayan todos”, exigieron elecciones anticipadas y rechazaron el posible regreso de Néstor Ortigoza.
Por la tarde-noche del lunes, la tensión escaló nuevamente: diez camiones policiales y dos hidrantes llegaron a la sede para dispersar a los manifestantes con gases lacrimógenos y balas de goma, mientras Moretti era retirado por la parte trasera en otro patrullero. La crisis política y deportiva del Ciclón no da tregua y el futuro institucional del club de Boedo sigue envuelto en incertidumbre.
