La inopinada razón por la que Lionel Messi sentía "bronca" tras el partido ante Austria en el Mundial 2026

"Por suerte pudimos revertir toda esa situación, pudimos sacar la ventaja y quedarnos con los tres puntos, que es lo más importante", detalló el máximo referente del plantel en su breve diálogo televisivo.

Para concluir su balance, el ídolo reconoció el tremendo desgaste físico que significó superar este complejo cruce en la exigente competencia. "Estoy cansado, con pocas fuerzas, y me cuesta pensar", admitió abiertamente el ídolo y delantero.