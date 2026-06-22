La inopinada razón por la que Lionel Messi sentía "bronca" tras el partido ante Austria en el Mundial 2026
El capitán Lionel Messi confesó su enorme frustración tras fallar un penal decisivo, pero valoró el valioso triunfo obtenido durante este nuevo Mundial.
Lionel Messi fue la figura indiscutida en la victoria clave la Selección Argentina ante Austria en el Mundial 2026. A pesar de los goles fundamentales que anotó para sellar el resultado definitivo, el delantero se mostró sumamente autocrítico por un fallo inesperado al comienzo del intenso partido, aunque logró sobreponerse sin mayores problemas.
El penal errado contra Austria y la gran recuperación
A los ocho minutos, el juez principal sancionó una infracción contra Lautaro Martínez. El remate del astro rosarino salió apenas desviado por el palo izquierdo del arquero Schlager. En una entrevista, reconoció su enorme fastidio inicial: "Hoy hubo un momento donde estaba con mucha bronca por el penal, porque erré y lo pateé muy mal".
A pesar del fuerte enojo personal, el goleador logró reponerse velozmente y marcó dos lindos tantos. El primero se produjo tras un gran centro de Facundo Medina a los 38 minutos, mientras que el segundo llegó a los 94, luego de un pase exacto efectuado por Leandro Paredes.
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"Por suerte pudimos revertir toda esa situación, pudimos sacar la ventaja y quedarnos con los tres puntos, que es lo más importante", detalló el máximo referente del plantel en su breve diálogo televisivo.
Para concluir su balance, el ídolo reconoció el tremendo desgaste físico que significó superar este complejo cruce en la exigente competencia. "Estoy cansado, con pocas fuerzas, y me cuesta pensar", admitió abiertamente el ídolo y delantero.
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