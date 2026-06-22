Qué dijo Joaquín Bruno de TyC Sports tras la foto de su vida con Lionel Messi en el Mundial 2026

La desesperación por conseguir "la foto" del festejo

En medio de la adrenalina del post partido, la principal preocupación del periodista pasó a ser la necesidad de inmortalizar ese instante único. En el video compartido por la señal televisiva, se lo puede escuchar haciendo un pedido especial a sus colegas y a los fotógrafos presentes: "Necesito la foto de aquel lado de la cancha, del otro lado de los bancos, tiene que estar esa foto". Afortunadamente, los reporteros gráficos lograron capturar el momento exacto, permitiendo que Joaquín Bruno y todos los fanáticos argentinos puedan revivir esa conexión tan especial entre el ídolo y el periodista, en una Copa del Mundo que ya regala momentos para la historia.