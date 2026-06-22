Qué dijo Joaquín Bruno de TyC Sports tras la foto de su vida con Lionel Messi en el Mundial 2026
El periodista de TyC Sports, Joaquín Bruno, se mostró conmovido tras el festejo de gol junto a Lionel Messi y compartió sus sensaciones.
La victoria de la Selección Argentina frente a Austria en el Mundial 2026 dejó una imagen imborrable para el periodismo deportivo nacional. El abrazo y choque de manos entre el capitán argentino y el periodista de TyC Sports Joaquín Bruno en el campo de juego rápidamente dio la vuelta al mundo.
"Estoy temblando": la reacción de Joaquín Bruno en vivo por TyC Sports
Instantes después de la mágica secuencia, el cronista fue abordado por la producción de TyC Sports para capturar sus primeras impresiones en medio del estadio. Aún con el traje puesto y el auricular en su oreja, el periodista no ocultó su nerviosismo: "No, estoy temblando... Vino Leo a festejar el segundo acá, me vio gritándolo y me tiró y le choqué las manos", relató visiblemente alterado pero con una sonrisa dibujada en el rostro.
Ante la consulta de su compañero sobre si se había emocionado, Bruno intentó poner en palabras lo inexplicable de ese momento. "No sé, estoy medio ido, estoy medio ido, pero no lo puedo creer... uno de los mejores días de mi vida periodística", aseguró con total franqueza, demostrando que a pesar de sus años cubriendo a Racing y comentando partidos de gran nivel en Presión Alta, esta experiencia superó todas sus expectativas.
La desesperación por conseguir "la foto" del festejo
En medio de la adrenalina del post partido, la principal preocupación del periodista pasó a ser la necesidad de inmortalizar ese instante único. En el video compartido por la señal televisiva, se lo puede escuchar haciendo un pedido especial a sus colegas y a los fotógrafos presentes: "Necesito la foto de aquel lado de la cancha, del otro lado de los bancos, tiene que estar esa foto". Afortunadamente, los reporteros gráficos lograron capturar el momento exacto, permitiendo que Joaquín Bruno y todos los fanáticos argentinos puedan revivir esa conexión tan especial entre el ídolo y el periodista, en una Copa del Mundo que ya regala momentos para la historia.
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