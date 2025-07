La insólita decisión que tomó Russo con el plantel de Boca tras la eliminación de la Copa Argentina

Así, el plantel recién retomará los entrenamientos el viernes, con apenas dos jornadas de trabajo por delante antes del partido del domingo frente a Huracán en el estadio Tomás A. Ducó, por la tercera fecha del Torneo Clausura.

boca eliminacion copa agentina

La decisión no fue menor: lejos de encerrarse en una autocrítica inmediata o de cargar a los jugadores con exigencias, Russo eligió aflojar un poco la presión tras el duro revés. Es una forma de cuidar la cabeza del grupo, apuntando a una rápida recuperación anímica en un momento delicado.

De cara al duelo en Parque Patricios, el entrenador analiza varias modificaciones. En el encuentro frente al Decano, había apostado por una formación alternativa, con nombres que venían sin demasiado rodaje. La apuesta no salió bien: ele Xeneize no tuvo juego, cometió errores defensivos y mostró un nivel preocupante. Por eso, se esperan regresos importantes al once titular.

Boca Atlético Tucumán

Boca al horno: Russo no quiso hablar de la situación de Carlos Palacios

Uno de los focos de tensión en las últimas horas pasó por la ausencia de Carlos Palacios. El delantero chileno no estuvo ni en el banco, lo que generó versiones de una posible sanción por indisciplina. Aunque se habló de una lesión, las especulaciones crecieron aún más cuando el propio jugador lanzó críticas contra periodistas en redes sociales.

Consultado al respecto, Russo fue tajante en conferencia: “Del tema Palacios no hablo”, esquivando cualquier tipo de definición y dejando abierta la incertidumbre. Con un plantel golpeado y un calendario que no da respiro, el técnico deberá reacomodar fichas rápido para evitar una crisis mayor.