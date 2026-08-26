Boca busca un central en Europa: la alternativa que apareció antes del cierre del mercado

Pérez tuvo participación con la Albiceleste en tres oportunidades a nivel mayor, aunque su vínculo con los seleccionados nacionales comenzó mucho antes. Durante su etapa juvenil fue uno de los jugadores considerados por Lionel Scaloni y llegó a portar la cinta de capitán de la Selección Sub 20.

El préstamo, una posibilidad para Boca

De acuerdo con la información publicada por Planeta Boca Juniors, una de las alternativas que podría analizarse para concretar su llegada sería un préstamo con opción de compra. Esa modalidad permitiría al Xeneize incorporar al futbolista sin afrontar inmediatamente una transferencia definitiva.

Por ahora, igualmente, la operación permanece fría. Boca debe resolver primero cuál será el nombre elegido para completar la defensa y cuánto está dispuesto a invertir en la última incorporación del mercado. La urgencia aumentó además por las lesiones que afectan al plantel: Ayrton Costa y Marco Pellegrino sufrieron desgarros, mientras que Lautaro Di Lollo atraviesa una molestia muscular.

Francisco Álvarez sigue siendo la prioridad

Más allá de la aparición de Nehuén Pérez, Francisco Álvarez continúa siendo el principal objetivo de Boca para reforzar la zaga. El defensor de Argentinos Juniors ya fue sondeado por el club y es uno de los nombres que más convencen tanto a Juan Román Riquelme como a Rodolfo Arruabarrena.

El problema está relacionado con las pretensiones económicas del Bicho. Según trascendió, Argentinos Juniors pretende alrededor de 7 millones de dólares por el futbolista, mientras que Boca tendría previsto realizar una propuesta cercana a los 5 millones. La diferencia entre ambas cifras obliga a las partes a negociar si quieren llegar a un acuerdo antes del cierre del mercado.