Boca busca un central en Europa: la alternativa que apareció antes del cierre del mercado
Nehuén Pérez, el defensor surgido de Argentinos Juniors y con pasado en la Selección Argentina, está en el radar del Xeneize, aunque todavía no hubo avances formales.
Boca continúa moviéndose en los últimos días del mercado de pases con un objetivo puntual: incorporar un defensor central. Luego de concretar algunas llegadas, el Xeneize pretende cerrar una última incorporación para reforzar una zona que quedó condicionada por distintas lesiones. En ese escenario, Nehuén Pérez apareció como una de las alternativas que analiza el club.
El defensor argentino, de 26 años, actualmente pertenece al Porto de Portugal y tiene una extensa trayectoria internacional. Antes de llegar al fútbol portugués pasó por Atlético de Madrid, Famalicao, Granada y Udinese, además de haber comenzado su carrera profesional en Argentinos Juniors.
La posibilidad de que Pérez llegue todavía se encuentra en una etapa inicial. No existen avances formales por el momento y su incorporación aparece por detrás de otros nombres que la dirigencia y el cuerpo técnico consideran prioritarios. Sin embargo, su situación en Europa lo convirtió en una opción a seguir de cerca cuando quedan pocos días para el cierre de la ventana de transferencias.
¿Por qué Nehuén Pérez aparece en el radar de Boca?
El interés por el defensor surgido en La Paternal se da en medio de la búsqueda de una solución para la última línea. El club azul y oro había puesto sus ojos principalmente en Ignacio Ovando y Francisco Álvarez, pero las condiciones solicitadas por Rosario Central y Argentinos Juniors dificultaron las negociaciones. En ese contexto apareció Pérez como una alternativa diferente.
Su experiencia en Europa, su conocimiento del fútbol argentino y su recorrido con las selecciones juveniles lo convierten en un futbolista que reúne varias características buscadas por el Xeneize. Actualmente, el zaguero alterna entre la titularidad y el banco en Porto. Además, viene de atravesar una recuperación importante después de una grave lesión en el tendón de Aquiles, inconveniente que incluso lo dejó fuera de la consideración de la Selección Argentina durante la etapa final de preparación para el Mundial 2026.
Pérez tuvo participación con la Albiceleste en tres oportunidades a nivel mayor, aunque su vínculo con los seleccionados nacionales comenzó mucho antes. Durante su etapa juvenil fue uno de los jugadores considerados por Lionel Scaloni y llegó a portar la cinta de capitán de la Selección Sub 20.
El préstamo, una posibilidad para Boca
De acuerdo con la información publicada por Planeta Boca Juniors, una de las alternativas que podría analizarse para concretar su llegada sería un préstamo con opción de compra. Esa modalidad permitiría al Xeneize incorporar al futbolista sin afrontar inmediatamente una transferencia definitiva.
Por ahora, igualmente, la operación permanece fría. Boca debe resolver primero cuál será el nombre elegido para completar la defensa y cuánto está dispuesto a invertir en la última incorporación del mercado. La urgencia aumentó además por las lesiones que afectan al plantel: Ayrton Costa y Marco Pellegrino sufrieron desgarros, mientras que Lautaro Di Lollo atraviesa una molestia muscular.
Francisco Álvarez sigue siendo la prioridad
Más allá de la aparición de Nehuén Pérez, Francisco Álvarez continúa siendo el principal objetivo de Boca para reforzar la zaga. El defensor de Argentinos Juniors ya fue sondeado por el club y es uno de los nombres que más convencen tanto a Juan Román Riquelme como a Rodolfo Arruabarrena.
El problema está relacionado con las pretensiones económicas del Bicho. Según trascendió, Argentinos Juniors pretende alrededor de 7 millones de dólares por el futbolista, mientras que Boca tendría previsto realizar una propuesta cercana a los 5 millones. La diferencia entre ambas cifras obliga a las partes a negociar si quieren llegar a un acuerdo antes del cierre del mercado.
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