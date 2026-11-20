Leandro Paredes palpitó la final ante Atlético Mineiro: "Disfruto de competir por cosas importantes"
El capitán de Boca no escatimó en mostrar cuán significativa es la final de la Copa Sudamericana para él y todo el equipo xeneize. Mirá.
A horas de disputar la gran final de la Copa Sudamericana, Leandro Paredes tomó la palabra ante los medios y dejó en claro que vive este presente con plenitud. El referente de Boca aseguró que disputar instancias decisivas con la camiseta azul y oro es exactamente lo que vino a buscar cuando decidió pegar la vuelta desde el fútbol europeo.
"Fui muy claro, tenía la ilusión del día que me tocó irme de volver joven, de volver para poder dar lo mejor, para poder competir por cosas importantes", expresó el volante en la sala de prensa oficial de la Conmebol.
En sintonía con el balance positivo que trazó el cuerpo técnico, Paredes resaltó la regularidad competitiva del plantel en este tramo de la temporada: "Como dijo el entrenador recién, hemos conseguido un título, estamos en dos finales, estamos muy cerca de conseguir cosas importantes. Era uno de los objetivos cuando volví".
Más allá de la trascendencia del partido que se avecina, el campeón del mundo remarcó que atraviesa un momento de pleno disfrute personal y profesional desde su retorno a la institución. "Disfruto del día a día, disfruto de estar en mi club, de mis compañeros, de la gente, de competir por cosas importantes", señaló el mediocampista antes de cerrar con un deseo compartido por todo el mundo Boca de cara al choque de mañana: "Ojalá podamos dar una alegría".
La ocurrencia de Rodolfo Arruabarrena sobre los jugadores de Boca en la previa de la final
Consultado sobre el peso anímico y las exigencias que rodean al partido del sábado en la misma conferencia en la que habló Leandro Paredes, Rodolfo Arruabarrena remarcó que cada institución convive con sus propias presiones y lanzó una llamativa definición para describir el temple y la picardía de su plantel.
"Se habla de la presión... cada equipo tiene sus presiones. Creo que depende del grupo que tengas, del equipo que tengas, de los jugadores que tengas, de la personalidad. Hemos demostrado en este semestre que sabemos jugar este tipo de finales. Espero que mañana no sea la excepción", expresó el DT.
En el mismo plano, el "Vasco" sostuvo: "Tengo jugadores inteligentes, con los que iría a la guerra... y tengo a algunos wachiturros, que si tengo que ir a Rusia o Ucrania, les desvalijan el armamento nuclear".
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