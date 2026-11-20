"Se habla de la presión... cada equipo tiene sus presiones. Creo que depende del grupo que tengas, del equipo que tengas, de los jugadores que tengas, de la personalidad. Hemos demostrado en este semestre que sabemos jugar este tipo de finales. Espero que mañana no sea la excepción", expresó el DT.

En el mismo plano, el "Vasco" sostuvo: "Tengo jugadores inteligentes, con los que iría a la guerra... y tengo a algunos wachiturros, que si tengo que ir a Rusia o Ucrania, les desvalijan el armamento nuclear".