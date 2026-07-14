Posadas: atropelló y mató a un soldado del Ejército mientras hacia wheelie con su moto

Minutos más tarde, personal del servicio de emergencias se hizo presente en el lugar y un médico constató que Barrientos ya no presentaba signos vitales.

En cuanto al conductor, abandonó su moto Gilera Smash de 110 cc. en el lugar del hecho y escapó a pie.

Quién es el sospechoso detenido en Posadas

Por disposición judicial, la Fiscalía a cargo de la investigación ordenó distintas pericias, entre ellas que se lleve a cabo una autopsia al cuerpo de la víctima, mientras la Policía de Misiones comenzó una investigación para identificar al responsable.

El análisis de las cámaras de seguridad instaladas de comercios y viviendas de la zona, además del análisis de las imágenes captadas por el sistema de videovigilancia del CIO 911, fueron algunas de las principales medidas que se llevaron a cabo.

En paralelo, los investigadores realizaron un relevamiento en redes sociales, especialmente de Facebook Marketplace. Fue entonces cuando los efectivos de la Dirección de Homicidios de la Policía de Misiones detectaron una publicación donde se ofrecía a la venta una moto de características similares a la involucrada en el hecho. De esta forma, los efectivos lograron identificar al sospechoso.

Se trata de un joven de 18 años, identificado como Juan Gabriel D. N., quien fue detenido cerca de las 16 del domingo en su domicilio del barrio Madariaga de Posadas y quedó a disposición de la Justicia.

Durante el procedimiento, la Dirección General de Policía Científica secuestró prendas de vestir que coincidirían con las observadas en las observadas en el video. Además, se sometió al detenido al test de alcoholemia corrrespondiente, cuyo resultado será incorporado a la causa.