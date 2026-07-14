Posadas: atropelló y mató a un soldado del Ejército mientras hacia wheelie con su moto
Ocurrió sobre la avenida Costanera cuando la víctima, Rodrigo Adán Barrientos, de 27 años, cruzaba la calle.
Un soldado del Ejército Argentino murió tras ser atropellado por un joven que hacía “wheelie” con su moto en la costanera de la ciudad de Posadas, Misiones. El motociclista escapó luego del impacto, pero fue detenido horas más tarde.
El hecho ocurrió el domingo alrededor de las 5:30 sobre la avenida Costanera, cuando la víctima, identificada como Rodrigo Adán Barrientos, de 27 años, cruzaba la calle junto a un compañero.
El soldado, quien prestaba servicio en la Compañía de Cazadores de Monte XII del Ejército Argentino, fue embestido violentamente por el motociclista y falleció en el lugar a raíz de las graves heridas sufridas.
Toda la secuencia de la tragedia quedó registrada en un video filmado por una cámara de seguridad, el cual muestra que conductor de la moto realizaba maniobras imprudentes en plena vía pública cuando perdió el control del rodado y atropelló a Barrientos.
Tras el fuerte impacto, el joven soldado cayó sobre el asfalto mientras que su compañero intentó asistirlo.
Minutos más tarde, personal del servicio de emergencias se hizo presente en el lugar y un médico constató que Barrientos ya no presentaba signos vitales.
En cuanto al conductor, abandonó su moto Gilera Smash de 110 cc. en el lugar del hecho y escapó a pie.
Quién es el sospechoso detenido en Posadas
Por disposición judicial, la Fiscalía a cargo de la investigación ordenó distintas pericias, entre ellas que se lleve a cabo una autopsia al cuerpo de la víctima, mientras la Policía de Misiones comenzó una investigación para identificar al responsable.
El análisis de las cámaras de seguridad instaladas de comercios y viviendas de la zona, además del análisis de las imágenes captadas por el sistema de videovigilancia del CIO 911, fueron algunas de las principales medidas que se llevaron a cabo.
En paralelo, los investigadores realizaron un relevamiento en redes sociales, especialmente de Facebook Marketplace. Fue entonces cuando los efectivos de la Dirección de Homicidios de la Policía de Misiones detectaron una publicación donde se ofrecía a la venta una moto de características similares a la involucrada en el hecho. De esta forma, los efectivos lograron identificar al sospechoso.
Se trata de un joven de 18 años, identificado como Juan Gabriel D. N., quien fue detenido cerca de las 16 del domingo en su domicilio del barrio Madariaga de Posadas y quedó a disposición de la Justicia.
Durante el procedimiento, la Dirección General de Policía Científica secuestró prendas de vestir que coincidirían con las observadas en las observadas en el video. Además, se sometió al detenido al test de alcoholemia corrrespondiente, cuyo resultado será incorporado a la causa.
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