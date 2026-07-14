Contenido sensible: un joven murió en Córdoba prendido fuego e investigan si fue un ataque

El joven de 20 años murió después de haber sufridogravísimas quemaduras en el cuerpo en Marcos Juárez.

Por ahora la causa sigue abierta y los investigadores no descartan hipótesis. Se esperan resultados de pericias que aporten información sobre el origen de las quemaduras y la participación eventual de terceros. Además se revisarán historias clínicas y posibles registros audiovisuales para reconstruir la secuencia que derivó en la muerte del joven.

El hospital y las autoridades provinciales mantuvieron reserva sobre detalles médicos del joven de 20 años y solo confirmaron el traslado y la internación. Familiares de Isaías Barrera pidieron privacidad mientras Servicio Social y asistentes psicológicos trabajan con allegados. El caso se sumó a otros hechos que generan debate sobre prevención de incidentes con fuego y la atención de urgencias.

Las autoridades pidieron cautela y aseguraron que informarán novedades cuando haya certezas. Desde la Fiscalía de Instrucción de Marcos Juárez dijeron que las diligencias serán públicas si no perjudican la pesquisa.