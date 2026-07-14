Contenido sensible: un joven murió en Córdoba prendido fuego e investigan si fue un ataque
currió en la localidad de Marcos Juárez. El joven fue trasladado al Instituto del Quemado, en la ciudad de Córdoba. Las autoridades investigan las circunstancias del hecho.
Un joven de 20 años murió después de haber sufrido gravísimas quemaduras en el cuerpo en Marcos Juárez, en el sudeste de la provincia de Córdoba.
El hecho, que está bajo investigación, ocurrió el sábado 11 de julio en una vivienda de la calle Zeballos al 1200. En primera instancia, un servicio médico trasladó al damnificado al Hospital Abel Ayerza de la mencionada localidad, luego fue trasladado al Instituto del Quemado, donde la víctima, identificada como Isaías Barrera, falleció el lunes en la madrugada.
El caso es investigado por la Justicia y, hasta el momento, no hay información oficial sobre las circunstancias en las que se produjo el hecho. Personal de Investigaciones continúa con las pesquisas bajo las órdenes de la Fiscalía de Instrucción de Marcos Juárez.
Las autoridades trabajan para determinar cómo se originó el episodio y establecer si hubo otras personas involucradas. Por ahora, la causa permanece abierta y se aguardan nuevas precisiones sobre lo ocurrido.
El episodio despertó consternación en la comunidad de Marcos Juárez, donde familiares y vecinos se mostraron impactados por la noticia. Voceros municipales y referentes locales siguieron el caso con atención mientras esperan nuevas pruebas forenses. La investigación intentará establecer la cronología exacta y si hubo elementos que permitieran prever o evitar el desenlace fatal.
Por ahora la causa sigue abierta y los investigadores no descartan hipótesis. Se esperan resultados de pericias que aporten información sobre el origen de las quemaduras y la participación eventual de terceros. Además se revisarán historias clínicas y posibles registros audiovisuales para reconstruir la secuencia que derivó en la muerte del joven.
El hospital y las autoridades provinciales mantuvieron reserva sobre detalles médicos del joven de 20 años y solo confirmaron el traslado y la internación. Familiares de Isaías Barrera pidieron privacidad mientras Servicio Social y asistentes psicológicos trabajan con allegados. El caso se sumó a otros hechos que generan debate sobre prevención de incidentes con fuego y la atención de urgencias.
Las autoridades pidieron cautela y aseguraron que informarán novedades cuando haya certezas. Desde la Fiscalía de Instrucción de Marcos Juárez dijeron que las diligencias serán públicas si no perjudican la pesquisa.
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