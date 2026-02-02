La Justicia ordenó frenar el uso y registro de la marca Maradona

Como consecuencia de lo resuelto, se ordenó hacer saber al Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual (INPI) la prohibición de innovar y contratar, conforme a los artículos 230 y 231 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. La cautelar alcanza a todas las marcas relacionadas con el nombre, los seudónimos y la representación de la imagen de Diego Maradona, en todas sus variantes, que se encuentren registradas ante el INPI a nombre de Sattvica S.A., tanto en la Argentina como en el exterior.