Otro duro golpe para Gianni Infantino: Italia le suelta la mano y se alinea con la UEFA

Uno de los principales puntos de conflicto fue el proyecto para permitir la participación de inversores privados en determinados activos vinculados a la Copa del Mundo. La iniciativa generó una fuerte resistencia dentro del fútbol europeo y terminó convirtiéndose en uno de los símbolos de la disputa por el modelo de gestión de la FIFA.

Tres confederaciones continentales llegaron a cuestionar públicamente el accionar de Infantino, mientras que desde la UEFA incluso surgieron advertencias relacionadas con la posibilidad de adoptar medidas de fuerza frente a determinadas competencias organizadas por la FIFA. En ese contexto, la decisión de Italia adquiere una dimensión todavía mayor: la FIGC no solamente se distancia de Infantino, sino que confirma su alineamiento con el bloque europeo que cuestiona varias de sus iniciativas.

¿Qué dijo el presidente de la Federación Italiana?

Malagò defendió una concepción del fútbol basada en el diálogo y la participación de las diferentes asociaciones nacionales. En ese sentido, sostuvo: “Nos identificamos con un modelo de diálogo, escucha y responsabilidad compartida que, hasta ahora, ha permitido que el fútbol crezca, innove y, al mismo tiempo, defienda sus principios fundacionales”.

La definición marca una diferencia con algunas de las decisiones adoptadas durante el ciclo de Infantino y pone el foco en cuestiones que exceden estrictamente a una competencia determinada. Para Italia, el debate pasa también por cómo se toman las decisiones dentro del fútbol internacional, qué lugar ocupan las federaciones y confederaciones y cuál debe ser el límite de la FIFA a la hora de impulsar nuevos proyectos comerciales y deportivos.

Los países que ya se alejaron de Infantino y qué importantes apoyos conserva

Italia se suma a un grupo cada vez más amplio de federaciones europeas que decidieron tomar distancia del presidente de la FIFA. Entre los países que retiraron su respaldo aparecen Inglaterra, Gales, Irlanda y Noruega, además de Suecia, Finlandia, Dinamarca, Islandia y las Islas Feroe.

Estas últimas federaciones habían emitido una declaración conjunta en la que aseguraron que habían “perdido la confianza” en el liderazgo de Infantino. Noruega fue todavía más contundente y reclamó directamente la salida del dirigente suizo. Gibraltar, por su parte, comunicó oficialmente que no votará por la reelección del actual presidente.

A pesar de las bajas que sufrió en las últimas semanas, todavía mantiene respaldo dentro de diferentes regiones del fútbol internacional: entre sus aliados aparecen Marruecos, Qatar, Líbano y Arabia Saudita. También cuenta con el apoyo de Camerún, cuyo presidente federativo, Samuel Eto'o, volvió a respaldar públicamente al dirigente suizo.

A esto se suma la posición de Conmebol, que mantiene su respaldo a Infantino e incluso impulsó la posibilidad de ampliar el Mundial 2030 a 64 selecciones. Por eso, la pelea electoral todavía está lejos de estar definida. El presidente de la FIFA conserva una base de apoyo considerable, pero la pérdida de respaldo europeo comienza a modificar el escenario político de cara a marzo de 2027.