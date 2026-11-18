La impactante frase que la mamá de Lionel Messi le dijo a Nico Paz en la despedida de su hijo
Fabián Paz, tío del futbolista del Como, reveló una emotiva anécdota ocurrida durante la despedida del capitán de la Selección Argentina.
Nico Paz fue una de las grandes figuras de la goleada de la Selección Argentina por 7-0 ante Costa Rica y continúa dando motivos para ilusionarse con su futuro en la Albiceleste. En medio de su crecimiento futbolístico, su tío Fabián Paz reveló una historia desconocida que involucra a Lionel Messi y a su mamá, Celia.
Durante una entrevista con Radio La Red, Fabián contó qué ocurrió durante la despedida del capitán argentino y cuál fue la frase que la madre de Leo le dedicó al joven mediocampista: "En el partido de la despedida de Messi, él salió del vestuario y estaba la mamá de Messi llorando. La va a saludar porque la conocía, ella le agarra la mano y le dice 'vos sos el sucesor de mi hijo'".
"Yo estaba en el auto esperándolo y cuando él sale estaba shockeado, no lo podía creer. Es como un niño en el fondo. Además la emoción que le dio a él", relató. La declaración de Celia tuvo un impacto especial en Nico, que todavía atraviesa sus primeros pasos importantes con la camiseta argentina y tiene como uno de sus grandes referentes al campeón del mundo.
¿Qué piensa Nico Paz sobre ser el sucesor de Lionel Messi?
Su tío también explicó que el futbolista mantiene los pies sobre la tierra y no se siente obligado a ocupar el lugar que dejará el máximo ídolo de la Albiceleste.
"Nico es una persona muy tranquila, muy sencilla. No tiene en la cabeza ser el sucesor de Messi, para él ya lo máximo fue conocerlo y jugar con él, fue como tocar el cielo con las manos. No se la cree y al no vivir acá no tiene la presión como otros jugadores. Ustedes saben cómo es esto, el fútbol se vive con otra pasión, otra locura", expresó.
Mientras tanto, la discusión sobre quién heredará la camiseta número 10 de Argentina sigue abierta. Lionel Scaloni explicó que todavía no tienen decidido quién recibirá ese dorsal cuando Messi deje de utilizarlo.
"No tenemos pensado a quién dársela hasta que no sea obligatoria y cuando lo sea decidiremos a quién se la damos. Es verdad que el día que lo decidamos esperamos que sea para siempre y no darle la 10 a distintos jugadores, que sea al jugador que se la pueda quedar, es un poco la idea", señaló el entrenador.
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