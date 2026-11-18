Mientras tanto, la discusión sobre quién heredará la camiseta número 10 de Argentina sigue abierta. Lionel Scaloni explicó que todavía no tienen decidido quién recibirá ese dorsal cuando Messi deje de utilizarlo.

"No tenemos pensado a quién dársela hasta que no sea obligatoria y cuando lo sea decidiremos a quién se la damos. Es verdad que el día que lo decidamos esperamos que sea para siempre y no darle la 10 a distintos jugadores, que sea al jugador que se la pueda quedar, es un poco la idea", señaló el entrenador.