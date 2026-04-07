La mística de Santiago: la historia que ilusiona a Boca ante Universidad Católica por la séptima Libertadores
El Xeneize debuta cómo visitante en la competencia y revive una estadística que lo vincula con su histórica consagración del 2000.
Boca volverá a disputar la Copa Libertadores, el torneo que marcó algunos de los capítulos más gloriosos de su historia. El debut será ante Universidad Católica de Chile en el estadio San Carlos de Apoquindo, un escenario que remite a recuerdos imborrables para el mundo xeneize.
La estadística que entusiasma a los hinchas tiene como punto de partida el año 2000, cuando el equipo dirigido por Carlos Bianchi inició su ciclo más exitoso enfrentando justamente al conjunto chileno. Aquella campaña terminaría con la consagración en el Morumbí frente a Palmeiras, en una final que marcó el inicio de una era dorada para el club de la Ribera.
El 12 de abril de ese año, Boca visitó Santiago tras una contundente victoria 6-1 ante Blooming, partido en el que Alfredo “Chango” Moreno marcó cinco goles. En el duelo ante Universidad Católica, el equipo argentino comenzó en desventaja por el tanto de Núñez, pero logró revertir el resultado con dos goles de Antonio “Chipi” Barijho y otro de Jorge “Patrón” Bermúdez.
Aquel equipo contaba con un joven Juan Román Riquelme, actual presidente del club, que fue una de las figuras en un plantel que luego eliminaría a River con el recordado gol de Martín Palermo antes de levantar el trofeo continental.
San Carlos de Apoquindo, el escenario del debut
El partido se disputará en el renovado estadio San Carlos de Apoquindo, ubicado en Las Condes. El recinto fue remodelado y reabrió en agosto de 2025, ofreciendo una infraestructura moderna para el debut de ambos equipos en la fase de grupos.
El apodo del club chileno, los “Cruzados”, se vincula con la franja azul de su escudo, que remite a los caballeros medievales que participaban en las Cruzadas. Ese simbolismo de lucha es parte de la identidad de una institución que suele ser protagonista en el fútbol trasandino.
El encuentro también marca el regreso de Boca a la competencia tras la final perdida el 4 de noviembre de 2023 ante Fluminense en el estadio Maracaná, donde el gol de John Kennedy en el tiempo suplementario frustró el objetivo de sumar una nueva estrella internacional.
Con cerca de 2.000 hinchas en las tribunas chilenas, el equipo argentino iniciará un nuevo camino en busca de la séptima Copa Libertadores. La historia reciente y los antecedentes frente a Universidad Católica alimentan una ilusión que se renueva en cada edición del máximo torneo continental.
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