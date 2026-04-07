La mística de Santiago: la historia que ilusiona a Boca ante Universidad Católica por la séptima Libertadores

El apodo del club chileno, los “Cruzados”, se vincula con la franja azul de su escudo, que remite a los caballeros medievales que participaban en las Cruzadas. Ese simbolismo de lucha es parte de la identidad de una institución que suele ser protagonista en el fútbol trasandino.

El encuentro también marca el regreso de Boca a la competencia tras la final perdida el 4 de noviembre de 2023 ante Fluminense en el estadio Maracaná, donde el gol de John Kennedy en el tiempo suplementario frustró el objetivo de sumar una nueva estrella internacional.

Con cerca de 2.000 hinchas en las tribunas chilenas, el equipo argentino iniciará un nuevo camino en busca de la séptima Copa Libertadores. La historia reciente y los antecedentes frente a Universidad Católica alimentan una ilusión que se renueva en cada edición del máximo torneo continental.