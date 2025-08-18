El curioso posteo de Miguel Borja tras su flojo rendimiento en River ante Godoy Cruz

Miguel Ángel Borja vive días difíciles en River. El colombiano, que en 2024 había sido una de las cartas de gol más importantes del equipo, hoy no logra recuperar su mejor versión. En este 2025, mientras el conjunto de Marcelo Gallardo muestra un funcionamiento mucho más sólido, el atacante perdió peso en la consideración del DT y la relación con los hinchas empieza a resquebrajarse.