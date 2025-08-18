El curioso posteo de Miguel Borja tras su flojo rendimiento en River ante Godoy Cruz
El delantero colombiano atraviesa un presente complicado en el Millonario. Ingresó en la victoria frente a Godoy Cruz, falló dos chances claras y luego publicó un llamativo mensaje en sus redes sociales.
Miguel Ángel Borja vive días difíciles en River. El colombiano, que en 2024 había sido una de las cartas de gol más importantes del equipo, hoy no logra recuperar su mejor versión. En este 2025, mientras el conjunto de Marcelo Gallardo muestra un funcionamiento mucho más sólido, el atacante perdió peso en la consideración del DT y la relación con los hinchas empieza a resquebrajarse.
El último domingo ante Godoy Cruz, por la fecha 5 del Torneo Clausura, Borja volvió a sumar minutos en el complemento pero no pudo aprovecharlos: desperdició dos situaciones claras frente al arco y se retiró con más frustración que certezas. La definición, justamente el aspecto que lo había llevado a brillar, se transformó en su principal problema.
Con la llegada de Sebastián Driussi y el buen momento de Facundo Colidio, el colombiano perdió terreno. Incluso el juvenil Bautista Dadín fue titular contra el Tomba, en un partido donde el Muñeco reservó a Colidio para la revancha de Libertadores frente a Libertad.
El mensaje de Miguel Borja en redes sociales
Poco después del triunfo 4-2 en el Monumental, Borja publicó en su cuenta de Instagram una historia que llamó la atención de los hinchas: una foto suya arrodillado, señalando al cielo, acompañada por un versículo bíblico: “Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas” (Josué 1:9).
El posteo generó repercusión entre los fanáticos de River, que interpretaron la cita como un mensaje de resiliencia en medio de la adversidad que atraviesa el delantero. Lo cierto es que Borja suma cada vez menos protagonismo y arrastra una racha negativa en el plano personal.
Su futuro inmediato dependerá de cómo responda en las oportunidades que le otorgue Gallardo en un semestre cargado de competencia, donde River lo necesita recuperado y afilado de cara al arco rival.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario