La ONU se suma a España y reclama la expulsión de Israel de la FIFA y la UEFA

El debate se instaló rápidamente en la esfera deportiva internacional. El presidente español, Pedro Sánchez, fue uno de los primeros mandatarios en reclamar la exclusión de Israel del Mundial 2026, incluso deslizando que la Selección española no participaría en la cita si ese país es finalmente habilitado.

El COI no sancionará ni excluirá a Israel y Palestina de los Juegos Olímpicos

En contraposición, el Comité Olímpico Internacional (COI) ya expresó que no tomará medidas contra Israel ni Palestina. “Los comités olímpicos de ambos países están reconocidos y gozan de los mismos derechos”, explicaron. Según el COI, la convivencia pacífica de los atletas en la Villa Olímpica de París 2024 prueba que es posible separar las tensiones políticas del ámbito deportivo.

De esta forma, mientras crece la presión sobre FIFA y UEFA, el olimpismo mantiene su postura de neutralidad. Sin embargo, la experiencia demuestra que las decisiones deportivas rara vez logran mantenerse ajenas a los conflictos internacionales, y el caso de Israel promete convertirse en una de las grandes discusiones del calendario rumbo al Mundial de 2026.