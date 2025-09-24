Javier Milei buscó la foto con Lionel Messi en Nueva York, pero el capitán argentino lo evitó

image

El periodista Jorge Rial, en su cuenta de X, sostuvo que “hay mucho enojo en el entorno de Messi por la presión de Milei”, y recordó que, paradójicamente, el mandatario no participó en la cumbre conjunta entre FIFA y Conmebol celebrada en la misma ciudad.

La idea del mandatario incluso contemplaba asistir al partido en el estadio para intentar un acercamiento, aunque esa alternativa también se desvaneció. En contrapartida, tras el encuentro de Inter Miami, la delegación de la AFA liderada por Claudio “Chiqui” Tapia tiene previsto volver a reunirse con Messi y Rodrigo De Paul, como ya lo hicieron días atrás en Miami.