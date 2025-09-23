Fuerte crítica de Lula da Silva a Donald Trump en la Asamblea de la ONU: "Ataques a la soberanía"
El presidente de Brasil abrió la Asamblea General del organismo con un discurso en el que habló de la ofensiva de Israel y un abanico de temas.
La Asamblea General de la ONU abrió este martes su debate anual con un escenario internacional atravesado por guerras, crisis humanitarias y crecientes tensiones comerciales. En ese sentido, el presidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva, fue el primero en hablar y durante su discurso confrontó a su par de Estados Unidos, Donald Trump en el discurso de apertura de líderes en Naciones Unidas. "Ataques contra la soberanía, sanciones arbitrarias y las intervenciones unilaterales se están convirtiendo en la norma", alertó en el foro internacional.
Durante su discurso, el máximo mandatario brasileño realizó un repaso por los principales desafíos que afrontan las naciones en todo el mundo. En este escenario, hizo particular hincapié sobre el respeto por la soberanía de cada país, la necesidad de regular Internet y las nuevas herramientas de IA, la lucha contra el hambre en todo el mundo, la resolución de los conflictos armados - principalmente en Gaza y Ucrania -, el calentamiento global y la actual tensión en el comercio internacional, desatada a raíz de los aranceles recíprocos impuestos por Trump.
Sin mencionarlo directamente, el líder brasileño se posicionó en las antípodas del mandatario estadounidense y abogó por un liderazgo mundial distinto, basado en el multilateralismo y el respeto por "la voz del sur global".
En medio de crecientes tensiones con el republicano por los aranceles del 50% impuestos a Brasil, Lula se erigió como una alternativa a los liderazgos globales actuales y lanzó dardos contra la administración estadounidense y su posicionamiento en diferentes temáticas que afectan hoy a diferentes países de todo el mundo.
"ONU simboliza la máxima expresión de las expresiones de paz y prosperidad. Hoy no obstante los ideales que inspiraron a sus fundadores en San Francisco se ven amenazados como nunca antes en su historia. El multilateralismo se encuentra en una encrucijada", aseguró en el comienzo de su discurso.
El punto de confrontación más alto llegó cuando Lula aseguró que Brasil vive "un ataque sin precedentes" a sus instituciones y economía. "La agresión contra la independencia del poder judicial es inaceptable. Esta interferencia en asuntos nacionales se ve asistida por una derecha extrema sometida, que siente nostalgia por las hegemonías del pasado", aseveró.
"Ante los ojos del mundo, Brasil envió un mensaje a los autócratas en ciernes y a quienes lo apoyan. Nuestra democracia y nuestra soberanía no se regatean", fue la respuesta del mandatario ante la creciente tensión también en el plano judicial, ante el apoyo de Trump al expresidente, Jair Bolsonaro, recientemente condenado por el máximo tribunal de justicia brasileño.
Sobre el comercio internacional, Lula analizó: "Pocos sectores han empeorado tanto como el sistema de comercio multilateral, con medidas unilaterales que han hecho que los principios fundamentales se conviertan en palabras huecas. Han alterado las cadenas de valor y echado por tierra la economía global que se ha sumido en una espiral perniciosa de altos precios y estancamiento. Es urgente refundar la OMC".
Lula Da Silva habló de la ofensiva de Israel
" Los atentados terroristas que perpetró Hamas son indefendibles, pero nada justifica el actual genocidio en Gaza”. Con estas palabras, el presidente de Brasil, Lula da Silva, dejó clara la posición de su país respecto de la ofensiva que está llevando Israel sobre el enclave palestino, tras la masacre cometida por el grupo extremista el 7 de octubre de 2023.
"El pueblo palestino corre el riesgo de desaparecer. Solo sobrevivirá con un Estado independiente", agregó el mandatario brasileño que, como es tradición, fue el primer presidente en hablar ante los líderes mundiales y dejó luego el estrado al Lo siguió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Además, señaló que "esta masacre (en Gaza) no ocurriría sin la complicidad de quien puede evitarla".
Su voz se suma así a una serie de líderes europeos, entre ellos los de Francia y Gran Bretaña, que desde el domingo reconocieron al Estado palestino y defendieron la solución de dos Estados para resolver el conflicto en Oriente Medio.
