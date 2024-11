La picante foto de Darío Benedetto tras su salida de Boca: "Noches alegres, mañanas tristes"

El exdirector técnico de Huracán y Tigre consideró que el comentario era inaceptable, especialmente en un contexto donde varios jugadores habían sido vistos en kinesiología en lugar de entrenar con normalidad.

El conflicto tomó mayor dimensión al vincularse con una fiesta de cumpleaños que Benedetto organizó en Puerto Madero, donde participaron varios compañeros del plantel. Aunque esta celebración no fue el motivo directo de su exclusión, sí contribuyó a la percepción de falta de disciplina del delantero.

La decisión de Martínez de no convocarlo generó un fuerte impacto en el plantel y marcó el final de su ciclo en Boca. En el mercado de pases siguiente, Benedetto dejó el club y se unió al Querétaro de México. Su salida no solo estuvo motivada por este episodio, sino también por una acumulación de tensiones internas y su frustración por no tener el protagonismo esperado en el equipo.

La polémica resurgió semanas después cuando el hermano del futbolista, Lucas Benedetto, publicó una serie de fotos en Instagram. Una de ellas mostraba una jarra con la frase “Noches alegres, mañanas tristes”, lo que avivó las críticas y recordó el episodio que precipitó su salida.

benedetto Darío Benedetto: ¿nuevo anti-Boca?

Darío Benedetto fue vinculado con Sabrina Rojas en las últimas horas

Desde LAM fueron a buscar a la modelo para ahondar en la versión que indica un incipiente romance entre ella y el futbolista: “¿Qué hay de cierto en la noche de furor y besos con Pipa Benedetto?”. A esta pregunta, la actriz respondió tajante: “Nada, no es cierto. Salí ese día, lo vi a Pipa, nos saludamos”.

Luego, el periodista le recordó que el futbolista estaba casado en ese momento, lo que llevó a Rojas a aclarar: “A mí no me metan en líos, no tengo nada que ver. Jamás saldría con un casado, nunca en mi vida. Lo quiero dejar claro: no saldría nunca con un casado, es lo único que me importa aclarar”.

