La polémica declaración de un excapitán de Paraguay sobre el racismo: "Generación de cristal"

Gamarra, invitado al programa, no dudó en dar su postura: “Vi las imágenes, hubo una provocación del jugador y una reacción lógica del hincha. Cuando se sale a un partido uno tiene que mostrar carácter, no podés estar llorando porque alguien te hace un gesto o te dice algo, porque eso siempre pasa en la cancha”. Y agregó, tajante: “Es una generación muy sensible. Si todo esto se va a sancionar, no va a haber más fútbol”.

El exjugador, que brilló en Brasil y disputó tres Mundiales con Paraguay (1998, 2002 y 2006), también compartió su experiencia personal: “Siempre tuve compañeros de color y ellos nunca salieron llorando de la cancha porque se les gritaba. Nosotros mismos les decíamos ‘negão’ y no pasaba nada, era normal”. Sus palabras, que relativizan la gravedad de los insultos racistas, generaron críticas inmediatas entre quienes abogan por erradicar estas conductas del deporte.

Carlos Gamarra también apunto contra Vinicius Jr.

Gamarra no se quedó ahí y apuntó contra Vinicius Jr., estrella del Real Madrid y referente en la lucha contra el racismo: “Es un gran jugador, pero es un gran bocón también. Real Madrid tiene 7 u 8 jugadores del mismo color que él y nunca tuvieron problemas. Es demasiado provocador”.

La postura de Gamarra contrasta con la reacción institucional de Palmeiras, que exigió sanciones ejemplares a Cerro Porteño, y de la Confederación Brasileña de Fútbol, que pidió la exclusión del club paraguayo del torneo.

Mientras el fútbol sudamericano debate cómo combatir el racismo, las declaraciones del “Colorado” dividen opiniones: para algunos, un reflejo de otra época; para otros, una visión que minimiza un problema estructural.