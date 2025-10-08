La pregunta de un periodista sobre Miguel Ángel Russo que causó indignación en Boca
El periodista Germán García Grova fue criticado por una consulta sobre un posible homenaje a Russo cuando el DT seguía internado en su casa.
Un rato antes de confirmarse la muerte de Miguel Ángel Russo, de 69 años, quien permanecía internado en su domicilio, una pregunta periodística generó indignación generalizada y encendió el debate sobre los límites del ejercicio profesional ante una situación tan sensible.
Durante una transmisión en TyC Sports, el periodista Germán García Grova deslizó: “Existe la posibilidad de que Boca Juniors no juegue con Barracas el fin de semana. Obviamente, si el desenlace que todos queremos que no ocurra, ocurre, tiene cierta lógica que se haga”.
La frase, que hacía referencia a un posible homenaje o suspensión del partido en caso de fallecimiento del DT, fue interpretada por muchos hinchas como insensible y fuera de lugar, considerando que Russo todavía se encontraba con vida y bajo atención médica.
Rechazo en redes y en el ambiente futbolero
En cuestión de minutos, el comentario de García Grova se viralizó en redes sociales. Cientos de usuarios y periodistas manifestaron su repudio por lo que consideraron una pregunta inapropiada y carente de empatía. Entre los mensajes más repetidos, se destacó la consigna “Russo está luchando, no lo entierren antes de tiempo”, que se convirtió en tendencia en X (ex Twitter).
Incluso colegas del propio canal pidieron “respeto y prudencia” ante una situación tan delicada. Desde Boca , en tanto, prefirieron no pronunciarse sobre la polémica y mantuvieron su enfoque en acompañar al entrenador y su familia.
En el entorno de Miguel Russo pidieron evitar especulaciones y mantener prudencia hasta que haya información oficial. El club reiteró que el entrenador está siendo monitoreado permanentemente por su equipo médico, y que toda comunicación sobre su estado se hará a través de los canales oficiales y será chequeado por la familia que no pasa un buen momento.
