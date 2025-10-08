La pregunta de un periodista sobre Miguel Ángel Russo que causó indignación en Boca

Incluso colegas del propio canal pidieron “respeto y prudencia” ante una situación tan delicada. Desde Boca , en tanto, prefirieron no pronunciarse sobre la polémica y mantuvieron su enfoque en acompañar al entrenador y su familia.

En el entorno de Miguel Russo pidieron evitar especulaciones y mantener prudencia hasta que haya información oficial. El club reiteró que el entrenador está siendo monitoreado permanentemente por su equipo médico, y que toda comunicación sobre su estado se hará a través de los canales oficiales y será chequeado por la familia que no pasa un buen momento.