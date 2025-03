La presidenta de Palmeiras amenazó con unirse a la Concacaf tras un caso de racismo

La Conmebol respondió con una multa de 50 mil dólares a Cerro Porteño, la prohibición de jugar con público en lo que resta del campeonato y la obligación de realizar una campaña antidiscriminación. Sin embargo, para Pereira, estas sanciones son un insulto frente a la gravedad del hecho.

"Por retrasos en el inicio de los partidos hay multas de 100 mil dólares. Por bengalas, 78 mil. Entonces vean cómo trata la Conmebol este delito de racismo", disparó en diálogo con TNT Sports Brasil, previo al duelo por el Campeonato Paulista ante São Paulo.

La mandataria no se quedó en la queja y apuntó al corazón económico de la Confederación: "Brasil representa el 60 % de los ingresos de Conmebol. No es aceptable que nos traten de esta manera. Si no respetan al fútbol brasileño, debemos pensar en unirnos a la Concacaf, que nos conviene económicamente".

También reveló que Palmeiras ya elevó el caso a la FIFA, enviando una carta para pedir su intervención ante lo que considera una respuesta tibia de la entidad sudamericana.

Una amenaza que enciende alarmas en el fútbol sudamericano

La idea de una migración a la Concacaf, aunque por ahora parece lejana, no es menor. La confederación norteamericana incluye mercados como Estados Unidos, México y Canadá, con economías más robustas y torneos como la Concachampions, que podrían resultar atractivos para clubes brasileños en términos de ingresos por derechos de televisión, patrocinios y premios.

Sin embargo, el arraigo histórico y deportivo de Brasil en Sudamérica hace que la propuesta de Pereira suene más como un llamado de atención que como un plan inmediato.

"No es aceptable este trato. Propongo una reflexión para todos", insistió la presidenta, subrayando la necesidad de "medidas firmes" contra la Conmebol. Sus palabras resuenan en un contexto de creciente malestar entre algunos clubes brasileños, que sienten que su peso económico y futbolístico no se traduce en un trato proporcional por parte de la entidad presidida por Alejandro Domínguez.

El estallido de Pereira pone presión sobre la Conmebol, cuya sede en Luque, Paraguay, seguramente sigue de cerca estas declaraciones. Aunque una ruptura total parece inviable en el corto plazo, el mensaje es claro: Brasil, potencia futbolística y económica de la región, exige respeto. La respuesta de Domínguez y su equipo será clave para apaciguar las aguas o, por el contrario, alimentar un conflicto que podría cambiar el mapa del fútbol continental.