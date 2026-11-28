La cuarta Libertadores de Palmeiras y el golpe para Estudiantes

En el partido, Palmeiras controló la posesión en un primer tiempo parejo y cerrado, con una acción de Lucas Evangelista que rebotó en Marcos Rojo y dio en el palo, mientras que el único gol llegó en el inicio del complemento mediante Ramón Sosa tras un desvío de cabeza de Jhon Arias a un centro de Arthur Gabriel.

Con esta victoria, Palmeiras alcanzó su cuarta Copa Libertadores —tras las de 1999, 2020 y 2021—, igualó a Flamengo como el club brasileño más ganador del torneo y dejó a Estudiantes con cuatro conquistas en su palmarés (1968, 1969, 1970 y 2010), al tiempo que el conjunto paulista se aseguró disputar la Recopa Sudamericana ante Boca Juniors.