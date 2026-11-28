La presidenta de Palmeiras celebró el título ante Estudiantes bailando en la cancha: "Cumplí mi promesa"
Leila Pereira festejó con el plantel tras el 1-0 en Montevideo y destacó su consagración histórica.
La presidenta de Palmeiras, Leila Pereira, celebró en el campo de juego del estadio Centenario de Montevideo tras el triunfo por 1 a 0 frente a Estudiantes de La Plata en la final de la Copa Libertadores 2026 y destacó haber cumplido la promesa de bailar junto a los futbolistas.
Con el título obtenido en Uruguay, la dirigente se convirtió en la primera presidenta mujer de la historia en conquistar el trofeo continental, en una jornada que también marcó la cuarta estrella de la institución paulista.
El festejo con el plantel y el mensaje a las mujeres
Tras la consagración, Pereira compartió el festejo con el plantel sobre el césped y comentó a medios brasileños: "Ya cumplí mi promesa, bailé funk, bailé con mis jugadores, con Vitor Roque, con Barboza, pero era funk para toda la familia. Bailé, verán por ahí que ya bailé".
La mandataria, al frente del club desde 2021, resaltó su condición histórica y le dedicó la conquista a las mujeres: "Soy campeona de la Libertadores, la primera mujer campeona de la Libertadores de todos los tiempos. Entonces, este título es para ustedes, mujeres. Podemos hacer lo que queramos. Somos campeonas. Les ofrezco este título a todas nosotras, las mujeres. Disfruten, porque se lo merecen. Estoy muy feliz".
Además, agradeció a los futbolistas, al cuerpo técnico encabezado por Abel Ferreira, al director de fútbol Anderson Barros, a los hinchas y al trabajo institucional sostenido en el tiempo.
La cuarta Libertadores de Palmeiras y el golpe para Estudiantes
En el partido, Palmeiras controló la posesión en un primer tiempo parejo y cerrado, con una acción de Lucas Evangelista que rebotó en Marcos Rojo y dio en el palo, mientras que el único gol llegó en el inicio del complemento mediante Ramón Sosa tras un desvío de cabeza de Jhon Arias a un centro de Arthur Gabriel.
Con esta victoria, Palmeiras alcanzó su cuarta Copa Libertadores —tras las de 1999, 2020 y 2021—, igualó a Flamengo como el club brasileño más ganador del torneo y dejó a Estudiantes con cuatro conquistas en su palmarés (1968, 1969, 1970 y 2010), al tiempo que el conjunto paulista se aseguró disputar la Recopa Sudamericana ante Boca Juniors.
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