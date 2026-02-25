La razón por la que AFA podría levantar el paro del fútbol
La Justicia informó a la AFA que se pospone la indagatoria a Claudio Tapia y Pablo Toviggino, y ahora podría levantarse el paro previsto del 5 al 8 de marzo.
La Justicia le comunicó a la AFA en las últimas horas que se pospone la indagatoria a Claudio Tapia y Pablo Toviggino, medida que había motivado el llamado a paro en el fútbol argentino. Tras la notificación, crecen las chances de que se revierta la suspensión prevista entre el 5 y el 8 de marzo.
La decisión inicial de la Asociación del Fútbol Argentino había generado fuerte malestar entre los hinchas, que se iban a quedar sin actividad en todas las categorías, desde la Primera División hasta los torneos juveniles. El paro fue planteado como respuesta a lo que los directivos consideran una persecución por parte del Gobierno Nacional encabezado por Javier Milei.
El conflicto se da en un contexto de tensión por el impulso oficial a las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) en el fútbol argentino, una iniciativa que genera rechazo en la conducción de la AFA desde hace muchos años.
La postura de la AFA y la reunión clave por el paro
Tras la reunión realizada el lunes en el Predio Lionel Andrés Messi, Fabián Berlanga, presidente de Vélez, dejó abierta la puerta a una medida drástica. “No se descarta parar el torneo“, afirmó. Y agregó: “Si es necesario, si. Las medidas necesarias que haya que tomar”.
Sin embargo, según confirmó BOLAVIP, la Justicia notificó a la sede de Viamonte 1366 que la indagatoria será pospuesta. La citación impedía que Tapia y Toviggino salieran del país, aunque en el caso del presidente de la AFA se había autorizado su viaje por compromisos vinculados a Conmebol.
Con este nuevo escenario, ahora el Comité Ejecutivo deberá volver a reunirse para definir si mantiene el paro o si la fecha 9 del Torneo Apertura se disputa con normalidad. La decisión final podría conocerse en las próximas horas y será clave para el desarrollo del calendario del fútbol argentino.
