MinutoUno

La razón por la que AFA podría levantar el paro del fútbol

Deportes

La Justicia informó a la AFA que se pospone la indagatoria a Claudio Tapia y Pablo Toviggino, y ahora podría levantarse el paro previsto del 5 al 8 de marzo.

La razón por la que AFA podría levantar el paro del fútbol

La Justicia le comunicó a la AFA en las últimas horas que se pospone la indagatoria a Claudio Tapia y Pablo Toviggino, medida que había motivado el llamado a paro en el fútbol argentino. Tras la notificación, crecen las chances de que se revierta la suspensión prevista entre el 5 y el 8 de marzo.

La decisión inicial de la Asociación del Fútbol Argentino había generado fuerte malestar entre los hinchas, que se iban a quedar sin actividad en todas las categorías, desde la Primera División hasta los torneos juveniles. El paro fue planteado como respuesta a lo que los directivos consideran una persecución por parte del Gobierno Nacional encabezado por Javier Milei.

El conflicto se da en un contexto de tensión por el impulso oficial a las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) en el fútbol argentino, una iniciativa que genera rechazo en la conducción de la AFA desde hace muchos años.

Chiqui Tapia, presidente de la Asociación de Fútbol Argentino
Chiqui Tapia, presidente de la Asociación de Fútbol Argentino

Chiqui Tapia, presidente de la Asociación de Fútbol Argentino

La postura de la AFA y la reunión clave por el paro

Tras la reunión realizada el lunes en el Predio Lionel Andrés Messi, Fabián Berlanga, presidente de Vélez, dejó abierta la puerta a una medida drástica. “No se descarta parar el torneo“, afirmó. Y agregó: “Si es necesario, si. Las medidas necesarias que haya que tomar”.

Sin embargo, según confirmó BOLAVIP, la Justicia notificó a la sede de Viamonte 1366 que la indagatoria será pospuesta. La citación impedía que Tapia y Toviggino salieran del país, aunque en el caso del presidente de la AFA se había autorizado su viaje por compromisos vinculados a Conmebol.

Con este nuevo escenario, ahora el Comité Ejecutivo deberá volver a reunirse para definir si mantiene el paro o si la fecha 9 del Torneo Apertura se disputa con normalidad. La decisión final podría conocerse en las próximas horas y será clave para el desarrollo del calendario del fútbol argentino.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas