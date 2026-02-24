Cómo es la avanzada precarizadora que esconde el traspaso de la Justicia Laboral a CABA

Ya la semana la UEJN realizó protestas y avanzó con el cese de tareas en todos los edificios del fuero laboral nacional y una toma en el de Diagonal Norte 760. En el reclamo están alineados jueces, trabajadores, sindicatos y abogados.

Cuando la Ciudad resolvió poner en marcha el año pasado un fuero laboral con diez juzgados y una cámara de seis integrantes divididos en dos salas, una medida cautelar dejó esa modificación en suspenso. La dejaba supeditada a la firma de un convenio entre el gobierno nacional y el local.

Este acuerdo establece que los juicios laborales (por cuestiones de derecho individual como indemnizaciones, despidos y accidentes de trabajo), tramitarán en la justicia laboral porteña, que aún no existe. Los que atañen a derechos colectivos (como convenios y derecho a huelga entre otros tantos) irán a parar al fuero Contencioso Administrativo federal, que no tiene ninguna especialización en materia laboral.

De prosperar la iniciativa libertaria el fuero laboral actual dejaría de recibir causas y solo funcionaría como tribunales residuales.