Lionel Messi reveló de qué se arrepiente y sorprendió al mundo: "A veces me siento un ignorante"

Respecto al duelo contra México, fue tajante: “Fuimos a jugar con miedo”. El 10 explicó que la presión de quedar eliminados en fase de grupos pesaba en el inconsciente, y que su gol en ese partido fue la "liberación" definitiva que permitió al equipo volver a ser ellos mismos.

En el plano personal, Leo recordó cómo fue el pedido de matrimonio a su pareja de toda la vida. En 2017, ya con Thiago y Mateo en la familia, aprovechó una cena romántica en un hotel de Barcelona para formalizar la relación.

"Fue romántico, pero también 'poné la fecha' porque iba a darse", bromeó sobre la naturalidad con la que llegó ese paso tras tantos años de convivencia.