Lionel Messi reveló de qué se arrepiente y sorprendió al mundo: "A veces me siento un ignorante"
El astro argentino del Inter Miami dio una entrevista en la que se abrió como pocas veces vistas y lanzó una revelación personal impactante.
En una reciente entrevista íntima con su excompañero de la Selección Argentina, Nahuel Guzmán, el astro argentino Lionel Messi abrió su corazón y compartió reflexiones que van más allá del campo de juego, y sorprendió al revelar uno de sus arrepentimientos que lo hacen sentirse "un poco ignorante".
El astro rosarino, enfocado en lo que parece que será su sexta Copa del Mundo, sorprendió al hablar de sus cuentas pendientes personales, sus miedos durante Qatar 2022 y los entretelones de su compromiso con Antonela Roccuzzo.
A pesar de sus innumerables éxitos, Messi confesó que uno de sus mayores pesares es no haber aprovechado el tiempo para formarse académicamente. "Me arrepiento de no haber aprendido inglés de chico", admitió con crudeza.
El capitán argentino relató que, en eventos con personalidades internacionales, esa barrera lingüística lo hizo sentir "ignorante", un mensaje que hoy intenta transmitirle a sus hijos para que valoren la educación. "Estuve en situaciones con personalidades increíbles, espectaculares y te sentís un ignorante, decís ‘qué boludo, cómo perdí el tiempo’”, relató.
En otro tramo de la nota, al recordar la gesta en Qatar, Messi no ocultó la vulnerabilidad que sintió el grupo tras el debut fallido ante Arabia Saudita.
Respecto al duelo contra México, fue tajante: “Fuimos a jugar con miedo”. El 10 explicó que la presión de quedar eliminados en fase de grupos pesaba en el inconsciente, y que su gol en ese partido fue la "liberación" definitiva que permitió al equipo volver a ser ellos mismos.
En el plano personal, Leo recordó cómo fue el pedido de matrimonio a su pareja de toda la vida. En 2017, ya con Thiago y Mateo en la familia, aprovechó una cena romántica en un hotel de Barcelona para formalizar la relación.
"Fue romántico, pero también 'poné la fecha' porque iba a darse", bromeó sobre la naturalidad con la que llegó ese paso tras tantos años de convivencia.
