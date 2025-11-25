La reacción de Diego García al conocer su sentencia por abusar sexualmente de una jugadora de hockey
El exfutbolista de Estudiantes recibió 6 años y 8 meses de prisión y cumplirá arresto domiciliario con tobillera electrónica hasta que el fallo quede firme.
El uruguayo Diego García, ex jugador de Talleres, Estudiantes y Patronato, fue condenado a 6 años y 8 meses de prisión por el delito de abuso sexual con acceso carnal contra una mujer en febrero de 2021, cuando se desempeñaba en el club platense.
Minutos después de escuchada la sentencia, el futbolista de 28 años se desmayó en la sala. La Justicia dispuso que cumpla arresto domiciliario en La Plata, con tobillera electrónica y bajo custodia permanente, al menos hasta que el fallo quede firme. La medida fue fundamentada por el Tribunal en la “falta de peligrosidad procesal”.
El veredicto fue pronunciado por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 5 de La Plata, luego de un debate oral que había concluido hace 20 días. El fiscal Lucas Domsky había pedido una pena de ocho años de prisión efectiva, mientras que la querella reclamó diez años. La defensa del jugador solicitaba la absolución, alegando inocencia.
Diego García fue condenado a 6 años y 8 meses por violación y se desmayó al oír la sentencia
El abuso tuvo lugar durante una fiesta en una quinta de Abasto, a la que asistieron jugadores profesionales de Estudiantes —entre ellos Nazareno Colombo, Luciano Squadrone y Darío Sarmiento— además de otras personas que declararon como testigos, aunque sus testimonios no permitieron reconstruir completamente la secuencia.
Tras la denuncia, Estudiantes separó a García del plantel. Más tarde el jugador continuó su carrera en Talleres, Patronato, Emelec y Liverpool FC de Montevideo, hasta llegar a Peñarol, donde había disputado 46 partidos y marcado cinco goles esta temporada.
El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, había sido categórico: “En el momento que la ley lo declare culpable, aunque sea en primera instancia, Peñarol rescinde su contrato”. Todo indica que, tras la condena, el club hará efectiva la desvinculación de manera inmediata.
