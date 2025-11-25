La reacción de Diego García al conocer su sentencia por abusar sexualmente de una jugadora de hockey

Minutos después de escuchada la sentencia, el futbolista de 28 años se desmayó en la sala. La Justicia dispuso que cumpla arresto domiciliario en La Plata, con tobillera electrónica y bajo custodia permanente, al menos hasta que el fallo quede firme. La medida fue fundamentada por el Tribunal en la “falta de peligrosidad procesal”.