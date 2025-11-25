El sentido posteo de Lionel Messi a cinco años de la muerte de Diego Maradona

El abrazo elegido refleja uno de los momentos más recordados de aquella Copa del Mundo disputada en Sudáfrica, en la que Messi era una de las grandes figuras emergentes y Maradona ejercía un rol de liderazgo emocional sobre el plantel. Sin necesidad de agregar palabras, la imagen se convirtió rápidamente en uno de los contenidos más compartidos por los hinchas, que año tras año mantienen vivo el recuerdo del Diez.