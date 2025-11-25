El sentido posteo de Lionel Messi a cinco años de la muerte de Diego Maradona
El capitán de la Selección Argentina compartió una foto en blanco y negro abrazado a Diego Maradona para homenajearlo a cinco años de su fallecimiento.
Lionel Messi utilizó sus redes sociales para recordar a Diego Armando Maradona en un nuevo aniversario de su fallecimiento. El capitán de la Selección Argentina publicó una historia en Instagram con una foto en blanco y negro en la que se lo ve abrazado con el astro argentino, una de las tantas imágenes emotivas del Mundial 2010, cuando Diego era el entrenador del equipo nacional.
La publicación llamó la atención porque Messi no había compartido nada el día del cumpleaños de Maradona, el pasado 30 de octubre. En esta ocasión, eligió expresarse sin texto, dejando que la foto hable por sí sola en una fecha especialmente sensible para el mundo del fútbol argentino.
El abrazo elegido refleja uno de los momentos más recordados de aquella Copa del Mundo disputada en Sudáfrica, en la que Messi era una de las grandes figuras emergentes y Maradona ejercía un rol de liderazgo emocional sobre el plantel. Sin necesidad de agregar palabras, la imagen se convirtió rápidamente en uno de los contenidos más compartidos por los hinchas, que año tras año mantienen vivo el recuerdo del Diez.
El mensaje de la cuenta oficial de Diego Maradona a cinco años de su muerte: "Resucitando"
Este martes se cumplen 5 años de su muerte y la cuenta oficial de Diego Maradona volvió a activarse y encendió las redes con una publicación. Esta vez, el mensaje llegó acompañado de una estrofa de “Como la cigarra”, la emblemática canción interpretada por Mercedes Sosa, un himno a la resistencia y la resurrección.
“Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo, sigo aquí, resucitando”, escribieron en el perfil, tomando versos de la clásica canción de Mercedes Sosa, “Como la cigarra”. El texto fue ilustrado con una fotografía de Maradona en blanco y negro, mirando hacia arriba.
