Condenaron a un exjugador de Estudiantes a seis años y ocho meses de prisión por abuso sexual

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GerGarciaGrova/status/1993355619537998087?s=20&partner=&hide_thread=false La justicia condenó a Diego García a seis años y ocho meses de prisión.



Arresto domiciliario hasta que la sentencia quede firme.



Actualmente es jugador de #Peñarol.



Se lo encontró culpable del delito de abuso sexual con acceso carnal. pic.twitter.com/nSv9WAHwAY — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) November 25, 2025

Tras el episodio, la víctima realizó la denuncia ante la Policía y luego en Tribunales, lo que inició una investigación que derivó en el juicio oral. Tanto la fiscalía como la querella solicitaron penas de cumplimiento efectivo. El abogado Marcelo Peña, representante de la joven, había pedido una condena de diez años de prisión. Durante el debate, el tribunal consideró acreditada la responsabilidad del mediocampista uruguayo y dictó la condena ahora conocida. En paralelo, dispuso que, hasta que el fallo quede firme, García permanezca en arresto domiciliario en una vivienda de La Plata.