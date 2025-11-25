Condenaron a un exjugador de Estudiantes a seis años y ocho meses de prisión por abuso sexual
Diego García recibió seis años y ocho meses de prisión por abuso sexual con acceso carnal y cumplirá arresto domiciliario en La Plata mientras la sentencia se revisa.
Diego García, exfutbolista de Estudiantes y actual jugador de Peñarol, fue condenado a seis años y ocho meses de prisión por abusar sexualmente de una jugadora de hockey del club durante una fiesta en Abasto en 2021. La pena se cumplirá en un domicilio de La Plata hasta que la sentencia quede firme.
El Tribunal Criminal V de La Plata condenó al futbolista a seis años y ocho meses de prisión por el delito de abuso sexual con acceso carnal, en perjuicio de Clara B., jugadora de hockey de Estudiantes de La Plata. El jugador, que actualmente pertenece a Peñarol de Uruguay, cumplirá la pena en modalidad domiciliaria mientras la Cámara analiza la apelación presentada por su defensa.
El hecho por el que fue declarado culpable ocurrió el 24 de febrero de 2021, durante una fiesta organizada por futbolistas de Primera del conjunto albirrojo en una casa de Abasto, en las afueras de la ciudad. La joven asistió al encuentro junto a un grupo de amigas y, según la denuncia presentada de inmediato, García la siguió hasta el baño, ingresó detrás de ella y la atacó sexualmente.
Tras el episodio, la víctima realizó la denuncia ante la Policía y luego en Tribunales, lo que inició una investigación que derivó en el juicio oral. Tanto la fiscalía como la querella solicitaron penas de cumplimiento efectivo. El abogado Marcelo Peña, representante de la joven, había pedido una condena de diez años de prisión. Durante el debate, el tribunal consideró acreditada la responsabilidad del mediocampista uruguayo y dictó la condena ahora conocida. En paralelo, dispuso que, hasta que el fallo quede firme, García permanezca en arresto domiciliario en una vivienda de La Plata.
La situación actual del futbolista
Mientras se resuelve la instancia de apelación, García continúa siendo jugador de Peñarol, institución que lo incorporó tras su salida de Estudiantes. El caso generó un fuerte impacto tanto en el ámbito deportivo como en el judicial, especialmente por tratarse de un hecho ocurrido en el marco de actividades informales vinculadas al club y por la diferencia de jerarquía entre el plantel profesional y las divisiones amateurs.
La sentencia representa el cierre de un proceso iniciado en 2021 y que tuvo un amplio seguimiento institucional, mediático y social debido a la gravedad del delito y al vínculo directo del acusado con una entidad deportiva de relevancia nacional.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario