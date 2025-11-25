Néstor Grindetti confirmó quién será el primer refuerzo de Independiente para 2026
El presidente del Rojo anunció que aceleran por un futbolista que es pedido expreso del entrenador Gustavo Quinteros: todos los detalles.
Independiente comenzó a moverse en el mercado de pases y ya tiene asegurado a uno de sus primeros refuerzos para la temporada 2026: Javier Ruiz regresará al club tras su préstamo en Barracas Central. La vuelta del extremo de 21 años, que demostró un gran nivel en este campeonato, fue confirmada por el presidente Néstor Grindetti, quien explicó que la decisión responde a un pedido directo del entrenador Gustavo Quinteros.
“El técnico nos lo pidió. Es un jugador de Independiente y lo vamos a repescar”, afirmó el mandatario en las últimas horas, dejando sin margen a las especulaciones de cara a la próxima temporada dónde el equipo tiene la misión de levantar el nivel demostrado en la segunda mitad de este 2025.
Ruiz había sido cedido al Guapo por una temporada sin opción de compra y con repesca en diciembre de 2024. Aunque el club del Sur acordó extender el préstamo hasta diciembre de 2026, la cláusula habilitaba a Independiente a recuperarlo en cualquier momento de la ventana, y el entrenador pidió activar el mecanismo cuanto antes. El delantero volverá al Rojo cuando Barracas finalice su participación en el Clausura, ya que desde Avellaneda no quieren interrumpir su presencia en la fase decisiva del torneo.
En Barracas, Ruiz encontró el espacio que le faltaba en Independiente. Disputó 40 partidos, convirtió 5 goles y se consolidó como uno de los extremos más desequilibrantes del campeonato. Una estadística lo destaca por encima del resto:
Lidera el Clausura 2025 en gambetas, con un promedio de 3,8 regates acertados por partido y un 45% de efectividad.
Su explosión futbolística lo volvió pieza clave en el equipo de Rubén Darío Insúa, que viene de eliminar a Deportivo Riestra por 1-0 en el Guillermo Laza. En cuartos enfrentará a Gimnasia, en un duelo que se jugará en el estadio Chiqui Tapia gracias a la mejor ubicación del Guapo en la fase regular.
Otros movimientos que sigue de cerca Independiente
La dirigencia trabaja en paralelo en dos situaciones:
- Juan Fedorco: Su regreso está prácticamente definido. Rosario Central tiene tiempo hasta el 15 de diciembre para ejecutar la opción de compra por 2,5 millones de dólares, algo que —según todo indica— no sucederá. El delantero cordobés volvería en enero para iniciar la pretemporada, aunque no se descarta que el Canalla intente gestionar una nueva cesión.
- Santiago López: Independiente monitorea qué ocurrirá con su futuro inmediato, atento a posibles movimientos del mercado.
